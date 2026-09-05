Lors de son dernier State of Play Sony a, comme à son habitude, dévoilé une partie des prochaines nouveautés du PS Plus Extra et Premium. Mycopunk, le FPS coopératif de Devolver fera ainsi son arrivée dans le catalogue dès le mois d’octobre à l’occasion de sa sortie sur PS5. Côté rétro, les membres de la formule la plus chère pourront retrouver d’excellents classiques, dont le très demandé Dino Crisis 2, le premier Ratchet & Clank et le RPG de la PS2 Mega Man Command Mission. Alors que le constructeur annoncera très prochainement la dizaine de nouveautés du PS Plus Extra et Premium pour septembre 2026, les chasseurs de trophées et les angoissés du backlog peuvent déjà commencer à organiser leurs sessions pour les prochaines semaines. Il se peut en effet que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026.

Les sorties du catalogue potentielles du PS Plus Extra d'octobre 2026

Nos lecteurs les plus réguliers connaissent la méthode par cœur depuis le temps. Pour proposer de nouveaux dans son catalogue, Sony négocie des contrats avec les éditeurs pour des périodes allant de six mois, un voire deux ans. En partant de ce constat, il est alors possible de prédire en avance quels jeux pourraient potentiellement quitter le PS Plus Extra et Premium les mois suivants. Cela ne fait pas office de garantie, mais cela permet aux plus prévoyants d’organiser leur backlog un peu en amont. Les jeux de la liste ci-dessous sont donc susceptibles d’être supprimés du PS Plus Extra et Premium en octobre 2026 :

As Dusk Falls

Gris

Overpass 2

Poppy Playtime: Chapter 1

Return to Monkey Island

Silent Hill 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Two Point Campus

Until Dawn (original et remake)

V Rising

Wizard With a Gun

Yakuza: Like a Dragon

Les départs confirmés du PlayStation Plus Extra en septembre 2026

Si vous étiez passé à côté de l’information, les sorties du PS Plus Extra et Premium de septembre 2026 sont d’ores et déjà connues. Les jeux de la liste ci-dessous quittent donc officiellement le catalogue le 15 septembre 2026.

Bubsy: The Woolies Strike Back : environ 2h pour finir l'histoire, moins de 5h pour le 100%. (pas de platine).

: environ 2h pour finir l'histoire, moins de 5h pour le 100%. (pas de platine). EA Sports Madden NFL 26 : une quinzaine d’heures pour en faire le tour, 100h pour faire tous les trophées. Le platine ne peut pas être obtenu en raison d’un bug.

: une quinzaine d’heures pour en faire le tour, 100h pour faire tous les trophées. Le platine ne peut pas être obtenu en raison d’un bug. Persona 5 Tactica : environ 24h pour l'histoire, 30h pour décrocher le platine.

: environ 24h pour l'histoire, 30h pour décrocher le platine. Romance of the Three Kingdoms XIII : 48h pour terminer la campagne, 60h pour le platiner.

: 48h pour terminer la campagne, 60h pour le platiner. Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut : environ 20h pour terminer l’histoire, 45h pour avoir le Platine.

: environ 20h pour terminer l’histoire, 45h pour avoir le Platine. Shadowrun Hong Kong: Extended Edition : environ 20h pour le terminer, 60h pour décrocher le platine.

: environ 20h pour le terminer, 60h pour décrocher le platine. Shadowrun Returns : une dizaine d’heures pour finir l’histoire, 20h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra.

: une dizaine d’heures pour finir l’histoire, 20h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra. Toukiden 2 : plus d’une quinzaine d’heures pour finir l’histoire, 150 heures environ pour décrocher le Platine.

: plus d’une quinzaine d’heures pour finir l’histoire, 150 heures environ pour décrocher le Platine. Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue (PS Plus Premium) : 5h environ pour le terminer, comptez une heure supplémentaire pour le platiner

(PS Plus Premium) : 5h environ pour le terminer, comptez une heure supplémentaire pour le platiner Toy Story 3 (PS Plus Premium) : 2h pour le platiner et le terminer, en se débrouillant bien.