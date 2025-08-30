Avec le PS Plus, les joueurs ont accès à une véritable bibliothèque de jeux en quelques clics. Mais comme souvent avec ce type de service, certains finissent par quitter le catalogue.

Comme chaque mois, la liste officielle des jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium sera dévoilée dans quelques semaines. Mais grâce aux habitudes observées depuis le lancement du service, il est déjà possible d’anticiper certains départs. Et octobre s’annonce comme un mois à surveiller pour ceux qui veulent boucler leurs aventures avant qu’il ne soit trop tard.

Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en octobre 2025

Le cas le plus marquant est sans doute celui de Dead Island 2. Le jeu de rôle d’action a intégré le catalogue en octobre 2024, et la règle des 12 mois s’applique presque systématiquement. Il est donc fort probable que les abonnés voient le titre disparaître du service une fois cette échéance atteinte. Autrement dit, si vous n’avez pas encore nettoyé Los Angeles de ses hordes de zombies, il est temps de vous y mettre.

Dead Island 2 ne sera peut-être pas le seul concerné. D’autres titres arrivent également en fin de cycle annuel sur PS Plus Extra et Premium. On pense notamment à Gris, l’aventure poétique saluée par la critique, mais aussi à Ghostbusters: Spirits Unleashed, qui mise sur le multijoueur asymétrique, ou encore à The Last Clockwinder sur PSVR2 et à R-Type Dimensions EX, un classique du shoot’em up revisité. Tous ces jeux ont été ajoutés à la même période l’an dernier, ce qui laisse craindre qu’ils suivent le même chemin et disparaissent à leur tour du catalogue.

Il y a toutefois des nuances. Certains éditeurs laissent leurs jeux plus longtemps sur le PS Plus Extra. C’est le cas d’Ubisoft, dont Ghost Recon: Wildlands est présent depuis déjà un an, et qui pourrait rester encore un bon moment. Même chose pour The Dark Pictures: The Devil In Me : aucun autre épisode de la saga anthologique n’a encore quitté le service, ce qui laisse penser que celui-ci restera aussi disponible. Voici sans plus attendre les sorties potentielles du PS Plus Extra en octobre 2025 :

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra d'octobre 2025

Dead Island 2

Eldest Souls

Elite Dangerous

Far: Changing Tides

Firefighting Simulator The Squad

Ghost Recon: Wildlands

Ghostbusters Spirits Unleashed

Gris

Outlast 2

Overpass 2

R Type Dimensions EX(Premium)

Return to Monkey Island

Röki

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me

The Last Clockwinder(VR2)(Premium)

Tour de France 2023

Two Point Campus

Les sorties confirmées du PS Plus Extra de septembre 2025

Dragon's Crown Pro

FIST: Forged in Shadow Torch

Odin Sphere: Leifthrasir

Pistol Whip

Road 96

The Plucky Squire

UFC 5

