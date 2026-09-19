Les sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026 ont officiellement été communiquées par PlayStation. Voici les 8 jeux qui quitteront le service le mois prochain.

Depuis ce mardi, les abonnés au PS Plus Extra et Premium ont pu commencer à éplucher les nouveautés du catalogue de septembre 2026. Une salve d’ajouts qui est certes marquée par l’absence de gros blockbuster, mais qui fait la part belle aux productions indépendantes, comme Date Everything! et l’addictif Ball x Pit. Le programme du PS Plus Extra de septembre 2026 signe également l’arrivée de la licence RuneScape sur l’écosystème PlayStation, chose que les amateurs de RPG n’auraient pu imaginer il y a 15 ans de cela. Et comme à chaque nouvelle vague d’arrivées, Sony communique également l’intégralité des sorties du catalogue pour le mois à venir. Voici donc tous les jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium en octobre 2026.

Les sorties du catalogue du PS Plus Extra & Premium d'octobre 202

Dans l’optique de donner le temps aux membres de son service d’organiser leur temps de jeu et leur backlog, PlayStation dévoile donc systématiquement en avance les sortants du catalogue du PS Plus Extra et Premium. L’intégralité des sorties en octobre 2026 sont désormais connues, avec un total de départs moins important que le mois dernier. 8 jeux feront ainsi leurs adieux au service dans les prochaines semaines et s’il faudra les nerfs solides et quelques nuits blanches pour en platiner certains, certains devraient être lancés avant leur départ.

Parmi les sorties du PS Plus Extra et Premium en octobre 2026, on vous recommande notamment Silent Hill 2, excellent remake de l’épisode emblématique de la série horrifique, le jeu narratif Lake pour une pause détente dans un village digne d’une carte postale, Yakuza Like A Dragon pour les amateurs de RPG au tour par tour et, enfin, Rogue Lords pour ceux qui ne jurent que par les roguelikes. Voici sans plus attendre la liste complète des sorties du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026 :

Silent Hill 2 (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Jurassic World Evolution 2 (PS5, PS4)

Death Squared (PS4)

Rogue Lords (PS4)

Gloomhaven (PS5, PS4)

Harvest Moon: Light of Hope (PS4)

Lake (PS5, PS4)

Combien de temps pour les terminer et platiner ?

Les malheureux sortants quitteront donc le service dès le mardi 20 octobre 2026, un peu avant 11h. Comme toujours, nous vous avons résumé le temps de jeu nécessaire pour terminer ou platiner les sorties du PS Plus Extra & Premium d’octobre 2026 :