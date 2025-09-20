Le catalogue PS Plus Extra et Premium va bientôt évoluer. Comme chaque mois, certains jeux s’apprêtent à quitter le service et les abonnés disposent de quelques semaines seulement pour en profiter une dernière fois.

Comme chaque mois, le catalogue PS Plus Extra et Premium va évoluer. Sony a déjà confirmé la liste des premiers jeux qui disparaîtront en octobre. Les abonnés concernés ont donc quelques semaines pour profiter de ces titres avant leur retrait définitif.

Les jeux qui quittent le service PS Plus Extra et Premium en octobre 2025

Selon le PlayStation Store européen, quatre jeux quitteront l’offre PS Plus Extra mi-octobre. Parmi eux, on retrouve Battlefield 1, un incontournable du FPS multijoueur qui avait marqué son époque avec ses batailles massives inspirées de la Première Guerre mondiale. Un autre départ notable est Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition, un jeu asymétrique où l’on incarne aussi bien les chasseurs de fantômes que les esprits.

S’ajoutent également The Last Clockwinder, une expérience plus confidentielle mais saluée pour son gameplay ingénieux basé sur l’automatisation de tâches, et Tour de France 2023, qui permettait de revivre la célèbre compétition cycliste. Ces titres quitteront tous le catalogue PS Plus Extra aux alentours de la mi-octobre, en même temps que l’arrivée de la nouvelle sélection de jeux.

Battlefield 1

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition

The Last Clockwinder

Tour de France 2023

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Il reste encore un peu de temps sur le PS Plus, mais si l’on prend en compte la durée de certains jeux, le timing est tout de même assez serré… à moins d’être en vacances.

Battlefield 1 : une quinzaine d’heures pour la campagne solo. Comptez bien plus de 150h pour viser le Platine, notamment à cause des trophées en ligne.

: une quinzaine d’heures pour la campagne solo. Comptez bien plus de 150h pour viser le Platine, notamment à cause des trophées en ligne. Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition : pas vraiment de “fin” puisque c’est un jeu multijoueur asymétrique, mais une dizaine d’heures suffit pour faire le tour du contenu de base. Pour décrocher le Platine, prévoyez environ 40 à 50h.

: pas vraiment de “fin” puisque c’est un jeu multijoueur asymétrique, mais une dizaine d’heures suffit pour faire le tour du contenu de base. Pour décrocher le Platine, prévoyez environ 40 à 50h. The Last Clockwinder : comptez 5 à 6h pour terminer l’histoire principale. Avec un guide, le Platine peut tomber en une dizaine d’heures seulement. Un platine facile donc, grâce à votre abonnement PS Plus Extra.

: comptez 5 à 6h pour terminer l’histoire principale. Avec un guide, le Platine peut tomber en une dizaine d’heures seulement. Un platine facile donc, grâce à votre abonnement PS Plus Extra. Tour de France 2023 : une vingtaine d’heures pour compléter plusieurs tours et en voir l’essentiel. Le Platine est nettement plus exigeant, avec 60 à 80h de jeu selon votre maîtrise et votre régularité. Compliqué...

Une rotation plus restreinte ce mois-ci

La liste PS Plus est relativement courte par rapport à certains mois précédents sur le PS Plus, ce qui peut surprendre. Habituellement, le PS Store annonce une vague plus large de départs, parfois avec une dizaine de titres en moins. Mais il est possible que d’autres jeux s’ajoutent d’ici les prochaines semaines, Sony mettant régulièrement à jour sa section “Dernière chance de jouer”.

Cette rotation interroge aussi sur la stratégie de Sony. Alors que le catalogue PS PLus Extra et Premium continue de s’étoffer, le mois d’octobre ne verra l’arrivée que d’un seul jeu “classique” supplémentaire pour les abonnés Deluxe/Premium. Une offre jugée un peu mince par certains joueurs, qui espéraient une compensation plus généreuse face à ces retraits.

Certains abonnés PS Plus se disent rassurés de voir des jeux populaires comme Dead Island 2 échapper à cette vague de suppressions. Mais la question demeure : Sony va-t-il compenser ce mois plus léger par une sélection plus ambitieuse en novembre ? La réponse viendra d’ici quelques semaines, lors de l’annonce officielle du prochain catalogue.

Source : Sony