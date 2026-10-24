PlayStation a dévoilé la liste totale des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de novembre 2026. Et il y a deux grands mastodontes signés Rockstar parmi eux.

Depuis mardi, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent commencer à découvrir les nouveautés du catalogue d’octobre. Une sélection qui contrebalance la précédente, qui manquait cruellement de blockbusters. Sony a revu sa copie, notamment en proposant l’exclusivité Horizon Forbidden West, le narratif Mafia: The Old Country et l’excellent JRPG Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition. C’est une routine bien huilée depuis. A chaque nouvelle vague d’arrivées, PlayStation dévoile également l'intégralité des prochaines sorties du catalogue. Voici donc tous les jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium en novembre 2026.

Les sorties du catalogue du PS Plus Extra & Premium de novembre 2026

Pour laisser les abonnés s’organiser au mieux, surtout avec des backlogs qui s’allongent toujours plus, Sony communique ainsi systématiquement en avance sur les départs du catalogue du PS Plus Extra et Premium. L’ensemble des sorties en novembre 2026 ont ainsi été dévoilées, avec un total de 12 jeux sortants. Deux poids lourds feront ainsi leurs adieux au service, GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Des masterclass dans leur genre, mais avant la sortie de GTA 6 le 19 novembre, Rockstar semble ne vouloir laisser aucune distraction aux membres du PS Plus. Du côté de la scène indépendante, on vous recommande d’essayer Thank Goodness You’re Here, le jeu d’aventure à l’humour très British et The Talos Principle 2, suite d’un des jeux de réflexion les plus acclamés de tous les temps.

Cricket 24

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

Football Manager 26

GTA V

Hotshot Racing

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Rapala Fishing: Pro Series

Red Dead Redemption II

Rock of Ages 3: Make & Break

Thank Goodness You’re Here

The Talos Principle 2

Yet Another Zombie Defense HD

Combien de temps pour les terminer et platiner ?

Les malheureux sortants quitteront donc le service dès le mardi 17 novembre 2026, un peu avant 11h. Nous vous avons compilé le temps de jeu nécessaire pour terminer ou, pour les plus motivés, platiner les sorties du PS Plus Extra & Premium de novembre 2026 :

Cricket 24 : environ 12h pour la campagne, une dizaine d'heures pour décrocher le Platine.

: environ 12h pour la campagne, une dizaine d'heures pour décrocher le Platine. Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair : moins de 25h pour finir l'histoire, plus de 250h pour le platiner.

: moins de 25h pour finir l'histoire, plus de 250h pour le platiner. Football Manager 26 : 125h environ pour la campagne et 160h pour le platiner.

: 125h environ pour la campagne et 160h pour le platiner. GTA V : 32h environ pour l'histoire, jusqu'à 200h pour décrocher le Platine.

: 32h environ pour l'histoire, jusqu'à 200h pour décrocher le Platine. Hotshot Racing : moins de 2h pour l'histoire, environ 15h pour le platiner.

: moins de 2h pour l'histoire, environ 15h pour le platiner. Monster Boy and the Cursed Kingdom : 18h pour finir l'histoire, jusqu'à 30h pour le platiner.

: 18h pour finir l'histoire, jusqu'à 30h pour le platiner. Rapala Fishing: Pro Series : environ 30h pour décrocher le Platine.

: environ 30h pour décrocher le Platine. Red Dead Redemption II : 50h environ pour l'histoire, au minimum 150h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra.

: 50h environ pour l'histoire, au minimum 150h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra. Rock of Ages 3: Make & Break : 7h pour finir l'histoire, jusqu'à 10h pour le platiner.

: 7h pour finir l'histoire, jusqu'à 10h pour le platiner. Thank Goodness You’re Here : 2h pour terminer l'histoire, jusqu'à 6h pour le platiner.

: 2h pour terminer l'histoire, jusqu'à 6h pour le platiner. The Talos Principle 2 : 20h pour finir l'histoire, 30h pour obtenir le Platine.

: 20h pour finir l'histoire, 30h pour obtenir le Platine. Yet Another Zombie Defense HD : 2h environ pour l'histoire, moins de 10h pour le platiner.

Source : PlayStation