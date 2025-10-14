Le PS Plus est souvent l'occasion de faire de belles découvertes, notamment via son catalogue de jeux à la demande. En contrepartie, il faut aussi savoir dire au revoir à ces titres qui n'y sont disponibles qu'un temps.

À force d'observer les allers et venues du PS Plus, on repère un certain schéma qui aide à déterminer quelles seront probablement les futurs jeux à quitter le catalogue à la demande inclus à partir du palier Extra. Ainsi, nous pouvons déjà vous dire quels sont les titres qui risques ne plus être accessibles à partir de la mi-novembre 2025. Il y a des noms vraiment incontournables dans le lot, ce serait dommage de ne pas les essayer avant leur départ.

Quels jeux pourraient quitter le PlayStation Plus Extra en novembre ?

Le PS Plus Extra, de même que le palier Premium du service de Sony, donnent accès à des jeux à la demande de toutes sortes. AAA, indé, jeux d'action, d'aventure, de combat, stratégie, simulation... il y en a pour tous les goûts ! Cependant, chaque nouvelle entrée s'accompagne généralement d'une date de péremption. De fait, les titres ne font pas long feu dans votre abonnement, n'y restant souvent que 6, 12 ou 24 mois selon les éditeurs.

Ainsi, nous avons pu repérer quels sont les jeux du PS Plus Extra qui devraient quitter le service le mois prochain, lorsque les nouveautés de novembre feront leur apparition. Dès lors, nous pouvons nous attendre à ce que Battlefield 5 quitte le service, suivant BF 1 qui s'en retire également dès aujourd'hui avec les sorties d'octobre. Autre grosse perte à venir : Like a Dragon Ishin, opus à part dans la saga des Yakuza puisqu'il se déroule non pas à l'époque contemporaine, mais au XIXe siècle.

Ce n'est pas tout. D'autres titres qui valent le détour sont aussi susceptibles de quitter le PS Plus extra dans un moins. Chivalry 2, le slasher médiéval serait concerné. Plus axé sur l'aspect stratégique, Nobunaga’s Ambition Taishi est aussi dans la liste. Vous pouvez même y ajouter le FPS horrifique Killer Frequency, le tactical RPG Digimon Survive et le multijoueur complètement addictif Overcooked All You Can Eat.







La liste des sorties les plus probables du PS Plus

Ce n'est pas une liste de départs interminable. Pour autant, ce sont de beaux titres que le PS Plus Extra est susceptible de perdre dans la matinée du 11 novembre 2025. En tout, cela ferait 7 jeux en moins si la liste est parfaitement exacte. Alors, ne tardez pas et profitez d'eux pendant tout le mois qu'il leur resterait :

Battlefield 5

Chivalry 2

Digimon Survive

Killer Frequency

Like a Dragon: Ishin!

Nobunaga’s Ambition: Taishi

Overcooked All You an Eat