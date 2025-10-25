Alors que son concurrent a subi une refonte inattendue récemment, le PS Plus poursuit sa routine. Le service a fêté son quinzième anniversaire en grande pompe, et il a ensuite plus ou moins réussi à satisfaire son parc très éclectique d’abonnés. Les jeux du PS Plus Extra d’octobre 2025 en sont la preuve, avec des titres assez récents ajoutés, à l’instar de l’excellent Silent Hill 2 Remake ou d’Until Dawn Remake. Mais pas le temps de vivre le grand frisson qu’il est déjà temps de se tourner vers le mois prochain. Comme à son habitude, Sony a en effet dévoilé la liste des sorties du PS Plus Extra de novembre 2025.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra de novembre 2025

On connaît la routine depuis le temps. Chaque milieu de mois, le constructeur japonais complète le catalogue des formules Extra et Premium avec une dizaine de nouveaux titres. Et, comme le veut la tradition, ces nouvelles arrivées au PS Plus Extra s’accompagnent systématiquement de départs. Des départs qui sont, eux aussi, toujours annoncés suffisamment en amont afin de laisser le temps aux retardataires ou aux plus curieux de les essayer avant l’heure fatidique. Et globalement, il en faudra, du temps, aux plus braves qui souhaiteraient décrocher quelques platines avant qu’ils ne soient plus disponibles avec leur abonnement. Parmi les têtes d’affiche des sorties du PS Plus Extra de novembre 2025, on retrouve en effet Battlefield 5, Like a Dragon Ishin et même Digimon Survive. En voici la liste complète :

Battlefield V

Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Digimon Survive

Football Manager 2024 Console

Like a Dragon Ishin

Synapse

Travis Strikes Again No More Heroes

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

L’heure tourne, et les malheureux sortants quitteront donc le catalogue à compter du 18 novembre 2025 aux alentours de 11h, heure française. Pour aider les plus motivés qui souhaiteraient découvrir ces titres avant leur départ, nous avons dressé la liste du temps nécessaire pour terminer ces sorties PS Plus Extra, voire même pour les platiner. Mais pour ça, il faudra clairement s’armer de courage.

Battlefield V : 6 h nécessaires pour le terminer et environ 30h pour le Platiner.

: 6 h nécessaires pour le terminer et environ 30h pour le Platiner. Daedalus The Awakening of Golden Jazz : environ 7h pour le terminer et quelques heures de plus pour le Platiner.

: environ 7h pour le terminer et quelques heures de plus pour le Platiner. Digimon Survive : environ 30h nécessaires pour le terminer et une quarantaine d’heure pour le platiner en suivant un guide.

: environ 30h nécessaires pour le terminer et une quarantaine d’heure pour le platiner en suivant un guide. Football Manager 2024 : entre 40h et 50h pour obtenir le Platine en suivant un guide.

: entre 40h et 50h pour obtenir le Platine en suivant un guide. Like a Dragon Ishin : environ 22h pour le terminer et entre 80h et 120 h pour décrocher le platine. Clairement l'un des plus longs à platiner de ces sorties du PS Plus Extra.

: environ 22h pour le terminer et entre 80h et 120 h pour décrocher le platine. Clairement l'un des plus longs à platiner de ces sorties du PS Plus Extra. Synapse : moins de 10h pour finir la campagne et le platiner.

: moins de 10h pour finir la campagne et le platiner. Travis Strikes Again No More Heroes : à peu près 10h nécessaires pour le terminer et moins de 20h pour le Platiner.

Source : Sony