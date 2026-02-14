Petit message mensuel à l’attention des chasseurs de trophées et surtout des abonnés au PS Plus Extra ou Premium. Voici la liste des jeux qui pourraient quitter le catalogue en mars 2026.

Sony a enchaîné les annonces autour du PS Plus. C’est désormais une habitude, aussi étrange soit-elle, l’éditeur aime distiller un aperçu des prochaines nouveautés qui rejoindront le catalogue dans les mois à venir à l’occasion de chaque State of Play. Les jeux du PS Plus Extra et Premium de février 2026 ont ainsi été dévoilés, avec Marvel’s Spider-Man 2 en tête d’affiche, ainsi que plusieurs classiques destinés à l’offre Premium qui arriveront plus tard dans l’année. Et quitte à se projeter dans le futur, il se pourrait que plusieurs sorties du PS Plus Extra et Premium de mars 2026 soient déjà connues.

Voici les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en mars 2026

Si vous êtes un habitué, alors vous êtes familiers avec le schéma. Pour pouvoir proposer des jeux sur son service, Sony négocie des contrats qui sont généralement effectifs pendant six mois, un an voire, même deux dans certains cas exceptionnels. En suivant ce cycle, il est donc possible de découvrir avec un peu d’avance l’identité des jeux qui quitteront les catalogues du PS Plus Extra et Premium le mois suivant. On rappelle, comme à chaque fois, que cela n’est nullement une garantie, mais une très forte possibilité, qui permet aux chasseurs de trophées et aux joueurs les plus curieux de tester ou terminer les titres concernés avant leur départ. Il est donc fortement probable que plusieurs des jeux ci-dessous quittent le PS Plus Extra et Premium en mars 2026.

Parmi les jeux les plus recommandables, l’excellent metroidvania Prince of Persia The Lost Crown, Arcade Paradise pour les plus nostalgiques ou encore Syberia The World Before pour ceux à la recherche d’une expérience narrative. Voici sans plus attendre la liste complète des sorties probables du PS Plus Extra et Premium de mars 2026 :

Les sorties du catalogue potentielles de mars 2026

Arcade Paradise

Blood Bowl 3

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

LEGO DC Supervillains

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy.

Prince of Persia: The Lost Crown

Syberia: The World Before

You Suck At Parking

