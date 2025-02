Pendant que les abonnés attendent patiemment le nom des nouveautés du PS Plus Extra et Premium de février 2025, les départs de mars 2025 pourraient déjà avoir été révélés.

À chaque service d’abonnement ses petites routines. Pour le PS Plus, tout se passe en deux temps. D’abord, l’ensemble des abonnés peut récupérer un trio de jeux gratuits en début de mois, avec parfois même du contenu offert en bonus pour un titre donné. Ce mois-ci, ils peuvent par exemple aller braquer leur prochain avec leurs amis dans Payday 3, partir pour un voyage intergalactique déluré dans High on Life, ou s’offrir une bouffée nostalgique avec Pac-Man World Re-Pac.

Ensuite, celles et ceux qui ont opté pour les formules Extra et Premium sont gratifiés d’une dizaine de jeux supplémentaires, qui seront systématiquement contrebalancés par des départs. Sony les annonce plusieurs semaines à l’avance pour laisser le temps aux abonnés de les terminer ou de les essayer. Les malheureux sortants du mois ont été annoncés depuis un moment donc, mais il se pourrait que l’on connaisse déjà une partie de la liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium de mars 2025.

Voici les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en mars 2025

Au moment où ces lignes sont écrites, les jeux du PlayStation Plus Extra de février demeurent inconnus. Pourtant, il est fort probable que les noms de certains titres sortants du mois suivant se soient dévoilés en avance. Rien d’officiel, mais le service suit un schéma bien précis, comme ses concurrents. Grâce à ça, il est alors possible de deviner quels seront les potentiels jeux supprimés du PS Plus Extra en mars 2025. Ce n’est évidemment pas gravé dans le marbre, mais il y a une forte probabilité qu’une grande partie des titres dans la liste ci-dessous soient supprimés du catalogue à compter du 15 mars 2025 avant 11h.

Pour rappel, c’est cette même méthode qui avait permis aux abonnés d’anticiper les départs de Resident Evil 2 Remake, des Kingdom Hearts, Yakuza, Dragon Quest, ou même la quasi-intégralité des Final Fantasy les fois précédentes. Voici donc sans plus attendre la liste potentielle des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium de mars 2025 :

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de mars 2025

Resident Evil 3

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Untitled Goose Game

Immortals Fenyx Rising

Final Fantasy Type-0 HD

Lego DC Supervillains

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy (PS Plus Premium)

Mystic Pillars: Remastered

Blood Bowl 3

Super Neptunia RPG

Dragon Ball Z: Kakarot(PS5)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Dragon Ball Z: Kakarot(PS4)

Street Fighter V: Champion Edition

Rage 2

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R (PS Plus Premium)

Les sorties confirmées du PS Plus Extra de février 2025