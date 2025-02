C'est cette semaine que les nouveaux jeux du PS Plus Extra ont rejoint le catalogue. Sony a décidé de jouer gros avec de gros noms, comme le dernier jeu Star Wars. Le service a aussi accueilli la nouvelle création de Don't Nod day one, à sa sortie, entre autres exemples. Il y en a donc pour tous les goûts ! Mais, en parallèle, il faut se faire une raison : il faut faire de la place pour d'autres titres.

En mars, dites adieu à ces jeux du PS Plus Extra

Eh oui, c'est bien comme ça que ça marche. Les catalogues de jeux à la demande, que ce soit le Xbox Game Pass, Prime Gaming ou le PS Plus Extra (également inclus dans la formule Premium), l'ajout de nouveaux titres va de pair avec un petit coup de ménage. En fin de compte, ça ne nous change pas de Netflix et compagnie !

Les sorties du catalogue du PS Plus Extra semblent déjà s'être décidées. Préparez-vous, car une dizaine de titres devraient le quitter le 18 mars 2025. Si vous êtes amateurs de jeux de combat, vous allez payer le prix fort avec la disparition de Dragon Ball Z Kakarot, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, Mortal Kombat 11 et Street Fighter V Champion Edition. Toujours côté sport, vous pouvez ajouter Monster Energy Supercross 6 à la liste.

On remarquera que les jeux japonais sont globalement dans le viseur. De fait, Final Fantasy Type-0 HD, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy et Resident Evil 3 Remake devraient aussi quitter le PS Plus en mars prochain. Enfin, dans la continuité de ce qui a été amorcé en janvier, vous pourrez aussi dire au revoir à Life is Strange 2 et le troisième opus de la licence, True Colors.

© CyberConnect2 / Bandai Namco

© M-TWO et K2 / Capcom

© Don't Nod / Square Enix

Combien de temps faut-il pour finir chacun des jeux ?

Maintenant que vous connaissez les jeux qui vont sortir du PS Plus Extra, il vous reste à organiser votre temps de jeux. Si vous voulez aller au plus vite, les Life is Strange et Resident Evil 3 sont les jeux les plus rapides à terminer. Cela dit, l'histoire est souvent accessoire dans les jeux de combat. Pour que vous sachiez quels titres prioriser, voici le temps qu'il vous faudra pour en voir le bout :