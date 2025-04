Le PS Plus Extra (et donc Premium) prépare un bon coup de ménage pour accompagner ses nouveautés. Voici les jeux qui ont le plus de chance d'être concernés.

À l'heure où les prix des jeux font de plus en plus débat, les abonnements sont souvent une alternative pour profiter d'un gros catalogue à moindre coût. Sur PC, les joueuses et joueurs ont surtout le choix entre Prime Gaming et le Xbox Game Pass, même si ce dernier est aussi accessible sur Series X|S. Du côté de PlayStation, c'est sur le PS Plus Extra et ses autres formules qu'il faut compter. Toutefois, ce type de ludothèque joue constamment aux chaises musicales, si bien que certains titres le quittent quand d'autres arrivent.

Quels jeux pourraient quitter le PS Plus Extra en mai 2025 ?

Depuis que Sony a repensé son service d'abonnement vidéoludique, le PS Plus donne accès à un catalogue de jeux à la demande via les formules Extra et Premium. Ainsi, des dizaines de titres vous attendent et se renouvellent tous les mois pour apporter un vent de fraîcheur régulier. Ça veut aussi dire que certains doivent s'en aller.

De fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce domaine. Les anciens jeux partent pour laisser la place aux nouveaux. On connaît déjà ceux qui partiront le 15 avril, mais ceux qui suivront à la mi-mai pourraient déjà s'être dévoilés. Qui plus est, il y a du lourd dans le lot, à l'instar du cultissime GTA 5, qui s'en va généralement au bout de 6 mois. Ce serait en plus l'occasion de le faire revenir à l'avenir dans sa version « Enhanced ».

D'autres grosses licences seraient sur le point de partir, comme Dishonored, Watch Dogs 1 et Legion, ou encore Wolfenstein. Dans la plupart des cas, cela coïncide d'ailleurs avec la fin d'une offre gratuite sur d'autres plateformes. Par exemple, Crime Boss Rockay City s'apprête à quitter le PS Plus, mais aussi Prime Gaming. À l'inverse, on risque de dire adieux aux très sympa Cat Quest 1 et 2 qui, eux, s'offrent actuellement via l'Epic Games Store.

Enfin, l'arrivée prochaine de Days Gone Remastered pourrait pousser l'opus original vers la sortie du PS Plus Extra. De même, on s'attend à ce que les sequels de Ghost of Tsushima et Death Stranding aient le même effet sur les premiers opus. Une autre exclusivité PlayStation pourrait d'ailleurs s'en aller elle aussi. On pense à Ratchet & Clank Rift Apart, qui va atteindre les 2 ans sur le catalogue, et en général on sait ce que ça signifie...

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de mai 2025

En faisant le calcul, on arriverait au moins 14 jeux susceptibles de sortir du PS Plus Extra (et donc Premium) en mai 2025. Il n'est pas dit que tous finissent bel et bien par disparaître du catalogue, on peut toujours avoir des surprises. En tout cas, ça vous donne déjà une idée des titres que vous pourriez vouloir terminer en priorité !

Cat Quest

Cat Quest 2

Crime Boss: Rockay City

Days Gone

Death Stranding

Dishonored

Ghost of Tsushima

GTA V

Humanity

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Evil Within 2

Watch Dogs

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Young Blood

Les sorties confirmées du PS Plus Extra d'avril 2025

Avant de penser à mai, n'oublions pas qu'il y a déjà des départs imminents ce mois-ci ! Le 15 avril, ce sont 8 jeux qui quitteront le service et il y a de très bons dans le lots. Pour vous garantir d'en profiter le mieux possible, voici le temps qu'il vous faudra pour finir chacun :

Animal Well : 7 à 11 heures pour conclure l'histoire principale.

: 7 à 11 heures pour conclure l'histoire principale. Deliver Us Mars : une dizaine d'heures de bout en bout.

: une dizaine d'heures de bout en bout. Kena — Bridge of Spirits : environ 15 heures pour finir l'histoire et un peu plus.

: environ 15 heures pour finir l'histoire et un peu plus. Miasma Chronicles : 20 à 30 heures selon que vous y allez en ligne droit ou que vous complétiez tout.

: 20 à 30 heures selon que vous y allez en ligne droit ou que vous complétiez tout. Nour — Play With Your Food : moins d'1 heure pour l'histoire principale et jusqu'à une trentaine pour le 100 %.

: moins d'1 heure pour l'histoire principale et jusqu'à une trentaine pour le 100 %. Slay The Spire : une douzaine d'heures en ligne droite, dix fois plus si vous voulez tout découvrir.

: une douzaine d'heures en ligne droite, dix fois plus si vous voulez tout découvrir. Stray Blade : 15 à 20 heures pour l'histoire et quelques à-côtés.

: 15 à 20 heures pour l'histoire et quelques à-côtés. Tales of Kenzera — Zau : une dizaine d'heures, pas plus.