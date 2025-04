Message à l’attention des abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium. Le mois de mai 2025 sera placé sous le signe de départs importants. D’excellents jeux quittent le service et en nombre.

Le couperet pourrait tomber à n’importe quel moment. Ces dernières semaines, Sony a augmenté le prix de ses abonnements sur divers territoires. L’Europe pourrait elle aussi subir le même sort prochainement, juste après celle de la PS5 Slim. D’ici là, le PS Plus poursuit sa routine. Avril 2025 soufflait un petit vent de fraîcheur pour les deux dernières formules en proposant non pas un, mais deux titres dès leur lancement sur PlayStation, dont l’un des mieux notés de l’année, rien que ça ! Deux autres jeux day one sont prévus pour cet été et on n’est pas à l’abri de quelques surprises entre-temps. Une chose est certaine, le mois prochain sera attendu au tournant tant Sony va avoir la main lourde. Les sorties du catalogue PS Plus Extra de mai 2025 ont enfin été révélées et ça va encore être l’hécatombe.

Les sorties PS Plus Extra et Premium de mai 2025

On commence à avoir l’habitude maintenant. Le scénario catastrophe de ces deux dernières années se reproduira encore. Le mois de mai est réputé pour être l’un des plus amers pour les membres du PS Plus Extra et Premium. Il y a deux ans, c’étaient pas moins de 35 jeux qui avaient quitté le service, puis 25 l’année suivante. C’est un cas isolé chaque année et le mois de mai 2025 n’y échappera pas. La vague conséquente de départs reprendra de plus belle, c’est confirmé. On l’avait vu venir tant Sony avait pris du temps à dévoiler la liste des sorties du PS Plus Extra de mai 2025 et c’est désormais acté. Ce sont cette fois 21 jeux qui seront supprimés du catalogue le 21 mai, dont deux blockbusters inratables : GTA 5 et Batman Arkham Knight.

Dernière chance donc pour (re)faire le très bon Infamous Second Son avant qu’il ne quitte le catalogue, lui dont une suite se fait cruellement attendre. Parmi les départs un peu moins connus, mais non moins excellents, on citera Before Your Eyes pour les amateurs d’aventures originales, Ghostrunner pour ceux qui aiment la difficulté ou encore Enter the Gungeon pour les férus de rogue-like. Les membres du PS Plus Premium seront un peu plus impactés, puisque la saga Resistance sera également supprimée du service à cette même date. Voici sans plus attendre la liste complète des sorties du PS Plus Extra et Premium de mai 2025 :

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

GTA V

Infamous: Second Son

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month

Lego Marvel Super Heroes 2

MotoGP 24

Payday 2: Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance 2

Resistance: Fall of Man

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

The Lego Movie 2 Video game

Sims 4: Island Living

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

