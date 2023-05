Message d’alerte pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium. 11 sorties au catalogue ont été confirmées pour juin 2023, avec des titres très appréciés dans le lot.

C’était l’hécatombe ce mois-ci. En mai, ce sont pas moins de 35 jeux qui ont quitté le PS Plus Extra. A cela s'ajoute la fin de la PlayStation Plus Collection, une initiative lancée en même temps que la PS5 et qui permettait de profiter d’un catalogue de titres acclamés par la critique dont God of War, Fallout 4 ou l’excellent Persona 5. Sony a su compenser en frappant fort avec les nouveautés de mai, avec notamment avec Ratchet & Clank Rift Apart , les derniers Tomb Raider ou encore les Dishonored. Il faudra s’armer d’un peu plus de patience avant de découvrir les jeux « gratuits » du PlayStation Plus Essential qui arriveront dans les prochaines semaines, mais on connaît déjà le nom de ceux qui vont quitter le PS Plus Extra en juin 2023.

Les sorties PS Plus Extra de juin 2023

Retour à la normale. Après le nombre faramineux de départs ce mois-ci, Sony reprend ses bonnes vieilles habitudes. Marvel’s Spider-Man et une trentaine d’autres jeux ont quitté le service, d’autres sont arrivés et le mois prochain, il ne faudra pas s’attendre à voir autant de titres disparaître du catalogue. Les sorties du PS Plus Extra de juin 2023 sont d’ores et déjà connues et on vous rassure, il n’y a pas d’exclusivité PlayStation dans la liste cette fois.

Gardez néanmoins en tête qu’Uncharted Legacy of Thieves Collection ou Horizon Forbidden West ne resteront pas indéfiniment au catalogue, mais il y a de la marge avant qu’ils ne soient retirés de l’abonnement. Il ne faut donc pas s’attendre à de gros départs, mais il y a tout de même quelques titres appréciés des joueurs qui vont s’en aller. Voici sans plus attendre la liste des sorties du PS Plus Extra de juin 2023 :

9 Monkeys of Shaolin

Ash of Gods: Redemption

Black Mirror

Defense Grid 2

Descenders

Fire Pro Wrestling World

John Wick Hex

KeyWe

No Straight Roads

Party Hard

Wytchwood

Plein de jeux appréciés dans le lot

Pas de départ important à l’horizon pour le PS Plus Extra de juin, mais gare aux jeux méconnus mais qualitatifs de la liste. C’est par exemple le cas de Descenders, dont la perte est amplement compensée par le fait qu’il a été directement offert avec le PlayStation Plus Essential de ce mois-ci. Ce n’est en revanche pas le cas de 9 Monkeys of Shaolin, le beat 'em up old-school qui a su charmer les nostalgiques comme les critiques lors de sa sortie en 2020. Les amateurs de tower defense devraient quant à eux se ruer sur Defense Grid 2, un grand classique du genre salué par la communauté.

Celles et ceux à la recherche d’une expérience originale peuvent donner sa chance au puzzle game coopératif KeyWe, qui cumule les avis très positifs sur Steam avec un joli 9/10. Party Hard, No Straight Roads et Wytchwood sont tous les trois eux aussi appréciés mais non sans défaut. Vous aurez amplement le temps de tester les grands sortants du PS Plus Extra de juin 2023, puisqu’ils devraient quitter le catalogue aux alentours du 20 juin.