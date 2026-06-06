Les jeux du PS Plus Extra et Premium de juin 2026 seront annoncés prochainement. Mais avant de découvrir les futurs ajouts du service, voici tous les jeux qui pourraient quitter le service en juillet 2026.
Depuis mardi, les abonnés au service peuvent récupérer les trois jeux gratuits offerts avec le PS Plus. Une sélection globalement moins marquante que celle du mois précédent, bien qu’elle soit portée par Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All Star Brawl 2 et Warhammer 40,000: Darktide. Les retardataires ont malgré tout une ultime chance de mettre la main sur EA FC 26 avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Du côté des abonnés Extra et Premium, l’attention se porte désormais sur la prochaine vague de jeux qui rejoindront le catalogue dans les prochaines semaines. Comme toujours, ces nouveaux ajouts s’accompagneront de plusieurs départs, d’ores et déjà connus. S’il faudra encore patienter avant l’annonce officielle des nouveautés de juin 2026, il se peut que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de juillet 2026.
Les sorties du catalogue potentielles de juillet 2026
Les habitués de nos colonnes connaissent la méthode depuis le temps. PlayStation négocie tous les mois des contrats avec ses partenaires et développeurs indépendants afin qu’ils proposent leurs jeux dans son service. Ceux-ci sont généralement négociés pour une période de six mois, un an ou deux ans. Grâce à cette information, il est alors possible de prédire quels seront les jeux qui pourraient potentiellement quitter les catalogues du PS Plus Extra et Premium dans les mois suivants. Il ne s’agit aucunement d’une garantie, cependant les jeux de la liste ci-dessous sont ceux qui ont le plus de chance de quitter le service en juillet 2026. Cela permet avant tout aux chasseurs de trophées et aux abonnés de d’organiser tranquillement leur backlog ou de préparer leur chasse aux trophées avant leur départ. Voici donc tous les jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en juillet 2026 :
- Abiotic Factor
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Bluey: The Videogame
- Cyberpunk 2077
- Deadcraft
- No More Heroes 3
- Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition
- Planet Zoo
- Risk of Rain 2
- Tropico 6
- The Jackbox Party Pack 9
Les sorties PS Plus Extra confirmées de juin 2026
Toujours dans l’optique de vous aider à vous organiser, rappelons également que les jeux de la liste ci-dessous feront leurs adieux au PS Plus Extra et Premium à partir du 21 juillet 2026. En attendant une confirmation officielle, rappelons la liste des sorties confirmées pour le mois en cours :
- Red Dead Redemption : un peu moins d'une vingtaine d'heures pour finir l'histoire, environ 75 heures pour le platiner
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie : 5h pour le terminer, environ 14h pour décrocher le Platine.
- LEGO The Incredibles : 7h pour finir l'histoire, une vingtaine d'heures pour le platiner.
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition : 5h pour finir l'histoire, un peu moins de 20h pour décrocher le Platine.
- Lawn Mowing Simulator : environ 15h pour la campagne, 70h pour le platiner.