Depuis mardi, les abonnés au service peuvent récupérer les trois jeux gratuits offerts avec le PS Plus. Une sélection globalement moins marquante que celle du mois précédent, bien qu’elle soit portée par Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All Star Brawl 2 et Warhammer 40,000: Darktide. Les retardataires ont malgré tout une ultime chance de mettre la main sur EA FC 26 avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Du côté des abonnés Extra et Premium, l’attention se porte désormais sur la prochaine vague de jeux qui rejoindront le catalogue dans les prochaines semaines. Comme toujours, ces nouveaux ajouts s’accompagneront de plusieurs départs, d’ores et déjà connus. S’il faudra encore patienter avant l’annonce officielle des nouveautés de juin 2026, il se peut que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de juillet 2026.

Les sorties du catalogue potentielles de juillet 2026

Les habitués de nos colonnes connaissent la méthode depuis le temps. PlayStation négocie tous les mois des contrats avec ses partenaires et développeurs indépendants afin qu’ils proposent leurs jeux dans son service. Ceux-ci sont généralement négociés pour une période de six mois, un an ou deux ans. Grâce à cette information, il est alors possible de prédire quels seront les jeux qui pourraient potentiellement quitter les catalogues du PS Plus Extra et Premium dans les mois suivants. Il ne s’agit aucunement d’une garantie, cependant les jeux de la liste ci-dessous sont ceux qui ont le plus de chance de quitter le service en juillet 2026. Cela permet avant tout aux chasseurs de trophées et aux abonnés de d’organiser tranquillement leur backlog ou de préparer leur chasse aux trophées avant leur départ. Voici donc tous les jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en juillet 2026 :

Abiotic Factor

Banishers: Ghosts of New Eden

Bluey: The Videogame

Cyberpunk 2077

Deadcraft

No More Heroes 3

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

Planet Zoo

Risk of Rain 2

Tropico 6

The Jackbox Party Pack 9

Les sorties PS Plus Extra confirmées de juin 2026

Toujours dans l’optique de vous aider à vous organiser, rappelons également que les jeux de la liste ci-dessous feront leurs adieux au PS Plus Extra et Premium à partir du 21 juillet 2026. En attendant une confirmation officielle, rappelons la liste des sorties confirmées pour le mois en cours :