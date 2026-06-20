Comme tous les mois, il est l’heure pour les membres du PS Plus Extra et Premium, et en particulier les chasseurs de trophées, de découvrir la liste des sorties du mois prochain.

Les mois passent, les abonnements deviennent plus chers, mais Sony suit toujours scrupuleusement le même schéma. D’abord l’annonce des trois jeux gratuits mensuels, puis leur mise à disposition, suivie de la même logique pour les nouveautés du PS Plus Extra et Premium. Les nouveaux du catalogue de juin sont désormais disponibles, avec un accent mis sur les RPG, notamment avec FF16 et Kingdom Come Deliverance en tête d’affiche. Comme toujours, ces arrivées s’accompagnent également d’une vague de départs, systématiquement annoncée plusieurs semaines à l’avance pour laisser aux abonnés le temps d’organiser leur backlog. Justement, PlayStation vient de confirmer la liste des sorties du PS Plus Extra & Premium de juillet 2026.

Toutes les sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de juillet 2026

Pour laisser le temps aux abonnés de terminer, voire de platiner, les prochains titres sortants du service, Sony communique systématiquement à leur sujet en amont. Les sorties du PS Plus Extra et Premium de juillet 2026 seront ainsi plus nombreuses que les autres mois de l’année, avec un total de 12 départs recensés. Un chiffre qui, rappelons-le, pourrait être amené à évoluer au fil des semaines, comme c’est parfois le cas. S’il n’y a pas de départ coup de poing comme en juin avec Red Dead Redemption, plusieurs titres indépendants, ou non, mériteraient malgré tout d’être au moins essayés.

Impossible de ne pas citer l’excellent Risk of Rain 2, jeu de tir et de roguelike particulièrement addictif, ou, dans un registre plus doux, le point’n click moderne Roki, qui vous rafraîchira en cette période caniculaire. Et si la chaleur actuelle ne vous rebute pas et qu’un petit voyage dans « l’État pacifique » dirigé par El Presidente ne vous fait pas peur, on recommande chaudement Tropico 6 aux amateurs de city-builder. Voici, sans plus attendre, la liste des sorties du PS Plus Extra & Premium de juillet 2026 :

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Cursed to Golf

Get Even

Hundred Days – Winemaking Simulator

Infinite Minigolf

Onee Chanbara Origin

Risk of Rain 2

Roki

Source of Madness

Space Crew: Legendary Edition

Tropico 6

Bande-annonce en anglais

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Les sortants quitteront donc le service le mardi 21 juillet 2026 avant 11h, heure française. Une fois n’est pas coutume, nous avons avons compilé le temps de jeu nécessaire, à la fois pour terminer et pour platiner les sorties du PS Plus Extra & Premium de juillet 2026 :

Bomber Crew : une quinzaine d'heures pour finir l'histoire, 20 heures au maximum pour obtenir le Platine.

: une quinzaine d'heures pour finir l'histoire, 20 heures au maximum pour obtenir le Platine. Clash: Artifacts of Chaos : 12h pour finir la campagne, une vingtaine d'heures au maximum pour décrocher le trophée Platine.

: 12h pour finir la campagne, une vingtaine d'heures au maximum pour décrocher le trophée Platine. Cursed to Golf : 6h pour le finir, 12h environ pour le platiner.

: 6h pour le finir, 12h environ pour le platiner. Get Even : 7h pour le terminer, un peu moins de 20h pour obtenir le Platine.

: 7h pour le terminer, un peu moins de 20h pour obtenir le Platine. Hundred Days – Winemaking Simulator : 7h pour finir l'histoire principale, 25h pour décrocher le Platine.

: 7h pour finir l'histoire principale, 25h pour décrocher le Platine. Infinite Minigolf : 2h pour terminer la campagne.

: 2h pour terminer la campagne. Onee Chanbara Origin : 5h pour finir l'histoire, 25h pour obtenir le Platine.

: 5h pour finir l'histoire, 25h pour obtenir le Platine. Risk of Rain 2 : 11h pour finir l'histoire, 25h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra.

: 11h pour finir l'histoire, 25h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra. Roki : 10h pour le terminer et le platiner.

: 10h pour le terminer et le platiner. Source of Madness : 4h pour finir l'histoire, une trentaine d'heures pour avoir le Platine.

: 4h pour finir l'histoire, une trentaine d'heures pour avoir le Platine. Space Crew: Legendary Edition : 19h pour le terminer, 25h environ pour le platiner.

: 19h pour le terminer, 25h environ pour le platiner. Tropico 6 : 35h pour finir la campagne, une quarantaine d'heures pour décrocher le Platine.