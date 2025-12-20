Sony fera le ménage dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium le mois prochain. Plusieurs jeux seront ainsi supprimés du service dès janvier 2026 et on sait lesquels.

Baisse de rideau pour le PS Plus cette année. En 2025, l’abonnement aura encore permis de récupérer plus de 40 jeux, tandis que les abonnés aux formules Extra et Premium auront profité d’une centaine de titres supplémentaires. Si tous les mois ne sont pas valus, le service aura encore une fois permis aux joueurs de découvrir des productions variées, parfois dès leur sortie. Les derniers jeux du PS Plus Extra et Premium de l’année sont d'ores et déjà disponibles, avec Assassin’s Creed Mirage en tête d’affiche. Mais on peut déjà se tourner vers l'année prochaine, puisque Sony a officialisé la liste des jeux qui quitteront le PS Plus Extra en janvier 2026.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra de janvier 2026

Les joueurs PS5 et PS4 peuvent souffler : God of War Ragnarok restera encore au moins quelques mois dans le service, tout comme les excellents ANNO Mutationem et Citizen Sleeper. Finalement, seuls quatre jeux quitteront le service en début d’année. Parmi eux, on retrouve un titre issu d’une grande licence, The Man Who Erased His Name, et un excellent jeu indépendant à faire au moins une fois, ne serait-ce que par curiosité, Sayonara Wild Hearts. Voici sans plus attendre la liste complète des sorties du PS Plus Extra en janvier 2026 :

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Monopoly Plus

Sayonara Wild Hearts

SD Gundam Battle Alliance

Bande-annonce en anglais

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Le temps de ces quatre jeux est donc compté. Dès le 20 janvier 2026, aux alentours de 11h, heure française, ils quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Comme toujours, nous vous avons préparé une estimation du temps nécessaire pour terminer ces malheureux sortants, ou espérer décrocher le trophée Platine. Certaines de ces sorties du PS Plus Extra de janvier 2026 pourront d’ailleurs être platinées très facilement et, surtout, rapidement.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 13h pour finir l’histoire, 25h pour obtenir le Platine.

: 13h pour finir l’histoire, 25h pour obtenir le Platine. Monopoly Plus : 2h pour en faire le tour, environ 6h pour le platiner.

: 2h pour en faire le tour, environ 6h pour le platiner. Sayonara Wild Hearts : une heure et demie pour terminer l’histoire, 8h pour le platiner.

: une heure et demie pour terminer l’histoire, 8h pour le platiner. SD Gundam Battle Alliance : un peu plus de 17h pour terminer la campagne, environ 60h pour le platiner.

Source : PlayStation Store