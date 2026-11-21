Depuis mardi, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent commencer à éplucher les nouveautés du catalogue de novembre. Entre Death Stranding 2, Dragon Quest 3 Remake ou encore Atomfall, celles et ceux qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, partir vadrouiller dans Vice City auront largement de quoi s’occuper. Mais à peine cette sélection est-elle disponible que les plus stressés du backlog peuvent déjà se pencher sur leurs futures sessions de jeu. PlayStation vient en effet de dévoiler les sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026. Voici donc les jeux qui quitteront le service le mois prochain.

Les sorties du catalogue du PS Plus Extra & Premium de décembre 2026

Pour que les abonnés puissent s’organiser, surtout avec un certain GTA 6 désormais dans la nature, Sony communique toujours en amont les départs du catalogue du PS Plus Extra et Premium. Toutes les sorties en décembre 2026 ont ainsi été révélées, avec au total un nombre de 6 sortants, soit deux fois moins que le mois dernier. Pas de poids lourds de Rockstar dans la liste cette fois, ni de départs majeurs qui manqueront cruellement au catalogue. On notera tout de même les départs de Granblue Fantasy: Relink, l’action-RPG prenant, et de Somerville, le jeu narratif par un ancien de Limbo et Inside, parmi les sortants du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026. Pour le reste, en voici la liste complète :

Dark Rose Valkyrie

Fade to Silence

Granblue Fantasy: Relink

Jake Hunter: Prism of Eyes

Root Letter

Somerville

Bande-annonce en anglais

Combien de temps pour les terminer et platiner ?

Ces 6 jeux quitteront ainsi le PS Plus Extra et Premium le mardi 15 décembre 2026, un peu avant 11h, heure française. Comme d’habitude, nous vous avons compilé le temps de jeu nécessaire pour terminer et platiner les sorties du PS Plus Extra & Premium de décembre 2026 :