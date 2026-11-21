PlayStation a dévoilé officiellement la liste complète des sorties du PS Plus Extra et Premium en décembre 2026. Voici quels seront les sortants du mois prochain.
Depuis mardi, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent commencer à éplucher les nouveautés du catalogue de novembre. Entre Death Stranding 2, Dragon Quest 3 Remake ou encore Atomfall, celles et ceux qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, partir vadrouiller dans Vice City auront largement de quoi s’occuper. Mais à peine cette sélection est-elle disponible que les plus stressés du backlog peuvent déjà se pencher sur leurs futures sessions de jeu. PlayStation vient en effet de dévoiler les sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026. Voici donc les jeux qui quitteront le service le mois prochain.
Les sorties du catalogue du PS Plus Extra & Premium de décembre 2026
Pour que les abonnés puissent s’organiser, surtout avec un certain GTA 6 désormais dans la nature, Sony communique toujours en amont les départs du catalogue du PS Plus Extra et Premium. Toutes les sorties en décembre 2026 ont ainsi été révélées, avec au total un nombre de 6 sortants, soit deux fois moins que le mois dernier. Pas de poids lourds de Rockstar dans la liste cette fois, ni de départs majeurs qui manqueront cruellement au catalogue. On notera tout de même les départs de Granblue Fantasy: Relink, l’action-RPG prenant, et de Somerville, le jeu narratif par un ancien de Limbo et Inside, parmi les sortants du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026. Pour le reste, en voici la liste complète :
- Dark Rose Valkyrie
- Fade to Silence
- Granblue Fantasy: Relink
- Jake Hunter: Prism of Eyes
- Root Letter
- Somerville
Combien de temps pour les terminer et platiner ?
Ces 6 jeux quitteront ainsi le PS Plus Extra et Premium le mardi 15 décembre 2026, un peu avant 11h, heure française. Comme d’habitude, nous vous avons compilé le temps de jeu nécessaire pour terminer et platiner les sorties du PS Plus Extra & Premium de décembre 2026 :
- Dark Rose Valkyrie : moins de 35h pour finir l'histoire, plus de 60h pour le platiner.
- Fade to Silence : 35h environ pour le terminer, environ 40h pour décrocher le Platine.
- Granblue Fantasy: Relink : 15h pour terminer l'histoire, plus de 100h pour le platiner.
- Jake Hunter: Prism of Eyes : moins de 30h pour finir l'histoire, presque tout autant pour décrocher le Platine.
- Root Letter : moins de 10h pour finir l'histoire, moins de 20h pour le platiner.
- Somerville : environ 3h pour le terminer et le platiner.