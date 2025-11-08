Tous les services d’abonnement suivent leurs propres rituels, et le PS Plus ne fait pas exception. Depuis quelques jours, les abonnés peuvent récupérer leurs jeux gratuits mensuels. Une sélection qui, cette fois encore, ne fait pas l’unanimité, mais que vient relever Stray, qui avait été intégré au catalogue des deux autres formules lors de sa sortie en 2022. Pour les abonnés du PlayStation Plus Extra & Premium, l’offre s’élargira ensuite avec une dizaine de titres supplémentaires. Mais ces nouveautés s’accompagnent inévitablement de départs que Sony communique toujours plusieurs semaines à l’avance, offrant ainsi aux joueurs le temps de les essayer ou de les finir. Ceux qui quitteront le catalogue ce mois-ci ont donc été annoncés depuis plusieurs jours, mais on peut déjà se tourner vers l’avenir. Il se pourrait en effet qu’une partie de la liste des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de décembre 2025 soit déjà connue.

Voici les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en décembre 2025

Si vous suivez régulièrement nos colonnes, vous connaissez la méthode. Comme tous les services d’abonnement, le PlayStation Plus Extra suit un schéma assez prévisible, qui permet d’anticiper les titres susceptibles de quitter le catalogue le mois suivant. Les contrats négociés par Sony avec ses partenaires durent en effet généralement six mois, un an ou deux. En observant ce cycle, il est alors déjà possible de dresser une liste probable des sorties du PS Plus Extra et Premium pour décembre 2025. Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit en aucun cas d’une garantie. Il est juste fort probable qu’ils disparaissent du catalogue du PS Plus Extra le 16 décembre 2025, avant 11h.

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de décembre 2025

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

Battlefield 2042 | PS4, PS5

Chivalry 2 | PS4, PS5

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5

Endless Dungeon Definitive Edition | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5

Hungry Shark World | PS4

Killer Frequency | PS4, PS5

FBC: Firebreak | PS5

Nobunaga's Ambition: Taishi | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

River City Melee Mach!! | PS4

Stick Fight: The Game | PS4

theHunter: Call of the Wild | PS4

Train Sim World 5 | PS4, PS5

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5

