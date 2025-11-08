Alors que les abonnés attendent le nom des nouveautés qui arriveront dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium ce mois-ci, il se pourrait qu’on l’on connaisse déjà une partie des départs de décembre 2025.
Tous les services d’abonnement suivent leurs propres rituels, et le PS Plus ne fait pas exception. Depuis quelques jours, les abonnés peuvent récupérer leurs jeux gratuits mensuels. Une sélection qui, cette fois encore, ne fait pas l’unanimité, mais que vient relever Stray, qui avait été intégré au catalogue des deux autres formules lors de sa sortie en 2022. Pour les abonnés du PlayStation Plus Extra & Premium, l’offre s’élargira ensuite avec une dizaine de titres supplémentaires. Mais ces nouveautés s’accompagnent inévitablement de départs que Sony communique toujours plusieurs semaines à l’avance, offrant ainsi aux joueurs le temps de les essayer ou de les finir. Ceux qui quitteront le catalogue ce mois-ci ont donc été annoncés depuis plusieurs jours, mais on peut déjà se tourner vers l’avenir. Il se pourrait en effet qu’une partie de la liste des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de décembre 2025 soit déjà connue.
Voici les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en décembre 2025
Si vous suivez régulièrement nos colonnes, vous connaissez la méthode. Comme tous les services d’abonnement, le PlayStation Plus Extra suit un schéma assez prévisible, qui permet d’anticiper les titres susceptibles de quitter le catalogue le mois suivant. Les contrats négociés par Sony avec ses partenaires durent en effet généralement six mois, un an ou deux. En observant ce cycle, il est alors déjà possible de dresser une liste probable des sorties du PS Plus Extra et Premium pour décembre 2025. Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit en aucun cas d’une garantie. Il est juste fort probable qu’ils disparaissent du catalogue du PS Plus Extra le 16 décembre 2025, avant 11h.
Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de décembre 2025
- Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4
- Battlefield 2042 | PS4, PS5
- Chivalry 2 | PS4, PS5
- Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5
- Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5
- Endless Dungeon Definitive Edition | PS4, PS5
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5
- Hungry Shark World | PS4
- Killer Frequency | PS4, PS5
- FBC: Firebreak | PS5
- Nobunaga's Ambition: Taishi | PS4
- Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5
- River City Melee Mach!! | PS4
- Stick Fight: The Game | PS4
- theHunter: Call of the Wild | PS4
- Train Sim World 5 | PS4, PS5
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5
Les sorties confirmées du PS Plus Extra de novembre 2025
- Battlefield V
- Daedalus: The Awakening of Golden Jazz
- Digimon Survive
- Football Manager 2024 Console
- Like a Dragon Ishin
- Synapse
- Travis Strikes Again No More Heroes