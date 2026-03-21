Avis aux membres du PS Plus Extra ou Premium et plus particulièrement aux chasseurs de trophées, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour terminer ou platiner ces jeux.

Peu importe si Sony rebaptise ses services ou abandonne l'appellation PlayStation Network, le PS Plus, lui, ne déroge pas à sa routine. Annonce des trois jeux gratuits mensuels, mise à disposition pour tous les abonnés, puis révélation en milieu de mois des nouveaux titres rejoignant le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium la semaine suivante… Hors exception pour le State of Play, Sony est réglé comme une montre. Depuis mardi, les abonnés peuvent donc s'attaquer aux nouveautés du mois, portées par Persona 5 Royal, nouveau ténor du JRPG. Et comme toujours, ces arrivées s'accompagnent de départs annoncés bien à l'avance, histoire de vous laisser le temps de finir, ou au moins de lancer, ce qui disparaîtra bientôt. PlayStation vient justement de confirmer la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium d'avril 2026.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra d'avril 2026

Depuis le temps, les abonnés ont l'habitude. Chaque milieu de mois, PlayStation alimente ses deux dernières formules d'une poignée de nouveautés, tout en élaguant discrètement son catalogue. Hors grand ménage de printemps en mai, les surprises sont cependant rares. Les membres les plus chevronnés parviennent à anticiper une partie des sorties du PS Plus Extra et Premium en suivant la logique contractuelle de l'éditeur. Ce mois d'avril 2026 fait donc figure d'exception, non pas pour le nom des sortants, mais pour le peu de départs, qui contraste avec le grand ménage de printemps habituel du mois de mai. Car oui, seulement deux jeux passeront à la trappe. Les amateurs de sport ont ainsi encore un sursis pour se frotter à EA Sports PGA Tour, simulation de golf estampillée Electronic Arts, ambitieuse sur le papier mais trop vite rattrapée par sa rigidité une fois la manette en main.

Même sort pour Lost Records Bloom & Rage, qui quittera lui aussi le PS Plus Extra et Premium en avril 2026. Signé Don't Nod, et plus particulièrement l'équipe à l'origine de Life Is Strange, le jeu replonge dans les souvenirs de quatre adolescentes des années 90, contraintes de se retrouver trente ans après un événement qu'elles s'étaient juré d'enterrer. Fidèle à ses habitudes, le studio soigne ses personnages et son atmosphère, mais peine encore à conclure et laisse un goût d'inachevé.

EA Sports PGA Tour

Lost Records: Bloom & Rage

Bande-annonce en anglais

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Les malheureux sortants quitteront ainsi le PS Plus Extra et Premium dès le 20 avril 2026 avant 11h, heure française. Pour vous aider à vous organiser dans votre backlog ou votre chasse au platine, voici le temps de jeu nécessaire pour chacun :