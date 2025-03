Le mois de mars 2025 est historique pour les joueurs PS Plus. Face à l’échec commercial de Dragon Age The Veilguard, le dernier RPG majeur d’EA est déjà offert à l’ensemble des abonnés seulement 4 mois après sa sortie. Les membres du PlayStation Plus Extra quant à eux découvriront la prochaine vague de nouveautés d’ici quelques jours. Comme toujours, ces nouveaux ajouts au catalogue seront contrebalancés par une salve de départs, révélée plusieurs semaines à l’avance pour donner le temps aux abonnés de les essayer ou terminer. Des petits malins en revanche parviennent à les découvrir bien en avance. Il se pourrait donc que l’on connaisse déjà une partie de la liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium d’avril 2025.

Voici les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en avril 2025

Il faudra patienter encore quelques jours pour connaître l’identité des jeux du PlayStation Plus Extra de mars 2025. Et pourtant, il est fort probable qu’on ait déjà les noms des titres sortants du mois qui suit des semaines à l’avance. Rien n’a été officialisé pour l’heure, mais comme tous les services, celui de Sony repose sur un schéma très précis. De là, il est alors possible de deviner bien en avance quels seront les jeux potentiellement supprimés du PS Plus Extra et Premium d’avril 2025. Une méthode qui s’est révélée efficace par le passé et ayant permis aux joueuses et joueurs de se préparer à faire leurs adieux aux Kingdom Hearts, Final Fantasy, Yakuza ou même certains Resident Evil pour ne citer qu’eux.

Pour autant, cela ne signifie pas que tous les jeux de la liste ci-dessous tireront leur révérence le mois prochain, mais il y a une forte probabilité qu’une grande partie soit supprimée du PS Plus Extra et Premium à compter du 16 avril 2025 avant 11h. On retrouve parmi eux des jeux qui avaient intégré le service dès leur lancement, comme Animal Well, Dave the Diver et Tales of Kenzera: Zau, ainsi qu'une exclusivité : Sackboy: A Big Adventure. Il y a de beaux noms dans le lot, donc si vous comptiez en platiner certains, mieux vaut se préparer à toute éventualité. Voici donc sans plus attendre la liste potentielle des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium d'avril 2025 :

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra d'avril 2025

Animal Well

Construction Simulator

Dave the Diver

Deliver us Mars

Dishonored: Definitive Edition(Premium)

Doom 3(Premium)

Doom 64(Premium)

Doom Eternal

Doom II(Premium)

Doom(1993)(Premium)

Kena: Bridge of Spirits

Lego Marvel's Avengers

Lego Ninjago Movie Videogame

Miasma Chronicles

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Nour: Play With Your Food

Oddballers

Paradise Killer

Raji: An Ancient Epic

Riders Republic

Sackboy: A Big Adventure

Slay the Spire

Stray Blade

Tales of Kenzera: Zau

The Crew 2

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: The Old Blood

