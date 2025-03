Ce sont 12 nouveaux jeux qui sont venus apporter un peu plus de poids au catalogue du PS Plus Extra et Premium cette semaine. Un line-up marqué par l’arrivée de l’excellent Prince of Persia The Lost Crown, mais aussi de trois épisodes d’Armored Core. Comme tout service d’abonnement, ces nouveautés sont en revanche systématiquement synonymes de départs. A l'instar du Xbox Game Pass ou le PS Now en son temps, PlayStation fait le ménage tous les mois, mais prend le temps de communiquer en amont le nom de ceux qui feront leurs adieux au service et vu à quel point certains sont chronophages, ce n’est pas de trop. La liste des sorties du PS Plus Extra d’avril 2025 a ainsi été confirmée, et il y en a malheureusement d'excellentes.

Les départs du PS Plus Extra d'avril 2025

Rien n’est éternel, pas même les jeux du catalogue des formules Extra et Premium. Comme à son habitude, Sony a dévoilé en amont les titres qui quitteront le service dès le mois prochain afin de vous donner le temps de les essayer, terminer, voire même platiner, avant le grand jour. Les sorties du PS Plus Extra d’avril 2025 seront ainsi marquées par les départs des anciennes sorties day one qu’étaient Tales of Kenzera Zau, Animal Well et Kena Bridge of Spirits, tous trois très bons en leur genre. L’addictif Slay the Spire qui tirera sa révérence, lui qui a rebattu les cartes des deckbuilders et reste encore aujourd’hui une référence. Voici sans plus attendre les jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium à compter du 15 avril 2025 :

Animal Well

Deliver Us Mars

Kena: Bridge of Spirits

Miasma Chronicles

Nour: Play With Your Food

Slay The Spire

Stray Blade

Tales of Kenzera: Zau

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Le temps est donc compté pour ces jeux . Que vous souhaitiez simplement les terminer, ou même les platiner avant leur départ, on a pensé à tout pour vous aider dans votre quête. Une fois n’est pas coutume, nous avons dressé la liste du temps nécessaire pour venir à bout de leur histoire principale, mais aussi pour décrocher le Platine des sorties du PS Plus Extra. Attention, il va falloir s’accrocher pour certains.