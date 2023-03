Message d’alerte pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium. 10 sorties au catalogue ont été confirmées pour avril 2023, avec des petites pépites dans le lot.

Cela fait maintenant six mois que le nouveau PlayStation Plus a été lancé. Désormais décliné en trois formules, le service ne cesse de s’améliorer au fil des semaines. L'offre « Extra » accueille chaque mois de nouvelles pépites comme des grosses productions, parfois même le jour de leur sortie. Le mois de mars aura été marqué par de grosses arrivées, dont Tchia, Uncharted Legacy of Thieves, Immortal Fenyx Rising et bien d’autres encore. Cependant, comme pour le Xbox Game Pass, ces nouveautés sont contrebalancées par des sorties régulières. Voici celles qui ont d’ores et déjà été confirmées pour le PS Plus Extra d’avril 2023.

Les sorties PS Plus Extra d'avril 2023

Le programme du mois prochain commence déjà à prendre forme. Sony a su créer la surprise ces dernières semaines en annonçant le premier jeu du PlayStation Plus Essential d’avril 2023. Ce sera une sortie day one et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agira de la dernière production des créateurs de Dead by Daylight. Meet Your Maker est pour l’instant le seul jeu « gratuit » connu à ce jour, mais l’éditeur japonais communiquera très prochainement à ce sujet. En attendant de connaître la liste complète, le PS Plus Extra a déjà révélé une flopée de titres qui quitteront son catalogue dans les semaines à venir.

Comme pour le mois dernier, il ne faut pas s’attendre à de gros départs du calibre de Grand Theft Auto Vice City – The Definitive Edition ou de Metro Exodus, pour ne citer que les exemples récents. Les sorties du PS Plus Extra d’avril 2023 seront néanmoins marquées par quelques titres particulièrement appréciés par leurs communautés respectives. Voici sans plus attendre la liste complète pour la France :

2Dark

428: Shibuya Scramble

Croixleur Sigma

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Steins;Gate Elite

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Zanki Zero Last Beginning

Des titres très appréciés dans le lot

Pas de départ majeur à l’horizon pour le PS Plus Extra d'avril donc, du moins sur le papier. Car si de nombreux noms de la liste ne vous diront rien, il y a quelques pépites dans leur genre. A commencer par Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la saga. Le jeu d’infiltration et d’aventure 2Dark avait divisé la critique lors de sa sortie en 2017, mais fort de quelques mises à jour et améliorations, le titre a su séduire les joueurs.

Du côté des perles méconnues du grand public, impossible de ne pas citer l'excellent roman graphique 428 Shibuya Scramble ou même le visual novel Steins Gate Elite, tous deux particulièrement appréciés. The Wonderful 101 Remastered quant à lui parlera davantage aux nostalgiques qui avaient été conquis par le jeu de PlatinumGames à l’époque. Pour le moment on ne sait pas quand ces jeux quitteront exactement le PS Plus Extra. En suivant le calendrier habituel, cela devrait néanmoins être entre le 15 et le 25 avril 2023. Cela vous laisse donc largement le temps de découvrir une partie de ces jeux avant l’échéance.