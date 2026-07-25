Peu importe à quel point ses équipes se font harceler de messages « pas de disque pas d’achat » depuis quelques semaines, Sony conserve son calendrier de communication tel quel, surtout s’agissant du PS Plus. Le service suit toujours le même schéma : l’annonce des trois jeux gratuits mensuels suivi de leur mise à disposition, puis la même chose pour les nouveautés du PS Plus Extra et Premium. A l’exception qu’une fois que les ajouts du mois rejoignent le catalogue, le constructeur japonais révèle la prochaine vague de départs. PlayStation a donc confirmé la liste définitive des sorties du PS Plus Extra & Premium d’août 2026.

Les sorties du catalogue du PS Plus Extra d'août 2026 confirmées

Afin de donner le temps aux abonnés de terminer, voire de platiner, les prochains titres sortants du service, Sony communique systématiquement leur identité plusieurs semaines à l’avance. Une partie des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium d’août 2026 avait même été dévoilée en avance par rapport à d’habitude, mais le constructeur japonais a désormais dévoilé la liste complète, avec un total de départs s’élevant maintenant à 9 jeux. Le plus gros d’entre eux est incontestablement Dead Island 2, le jeu de zombies coop qui fleure bon la Californie. Impossible également de ne pas citer Unicorn Overlord, l’un des meilleurs tactical-RPG au tour par tour de ces dernières années. Même Yasumi Matsuno, créateur de FF Tactics, l’avait recommandé aux fans.

Les amateurs d’aventures narratives et artistiques peuvent encore découvrir Harold Halibut avant son départ du PS Plus Extra en août 2026. Dans un registre plus doux, on vous recommande également le point’n click moderne Roki, qui vous rafraîchira en cette période caniculaire. Les joueurs en quête de défi pourront quant à eux se lancer dans la conquête du platine d’Earth Defense Force 6, qui demandera d’investir « seulement » quelque 250h. Voici la liste complète des sorties du PS Plus Extra et Premium d’août 2026 :

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Dead Island 2

Earth Defense Force 6

Harold Halibut

Onee Chanbara Origin

Roki

Space Crew: Legendary Edition

Unicorn Overlord

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Les sortants quitteront donc le service le mardi 18 août 2026 avant 11h, heure française. Une fois n’est pas coutume, nous avons avons compilé le temps de jeu nécessaire, à la fois pour terminer et pour platiner les sorties du PS Plus Extra & Premium d'août 2026 :

Bomber Crew : une quinzaine d'heures pour finir l'histoire, 20 heures au maximum pour obtenir le Platine.

: une quinzaine d'heures pour finir l'histoire, 20 heures au maximum pour obtenir le Platine. Clash Artifacts of Chaos : environ 12h pour finir l'histoire, 18h pour le platiner.

: environ 12h pour finir l'histoire, 18h pour le platiner. Dead Island 2 : une quinzaine d'heures pour finir la campagne, 30h environ pour décrocher le trophée Platine

: une quinzaine d'heures pour finir la campagne, 30h environ pour décrocher le trophée Platine Earth Defense Force 6 : environ 40h pour le finir, 250h pour le platiner, bonne chance si vous souhaitez le faire avant sa sortie du PS Plus Extra.

: environ 40h pour le finir, 250h pour le platiner, bonne chance si vous souhaitez le faire avant sa sortie du PS Plus Extra. Harold Halibut : 10h pour le terminer et un peu plus de 15h pour le platiner.

: 10h pour le terminer et un peu plus de 15h pour le platiner. Onee Chanbara Origin : 6h pour le terminer, 25h pour décrocher le Platine.

: 6h pour le terminer, 25h pour décrocher le Platine. Roki : 10h pour le terminer et le platiner.

: 10h pour le terminer et le platiner. Space Crew Legendary Edition : 18h pour finir la campagne, 25h environ pour le platiner.

: 18h pour finir la campagne, 25h environ pour le platiner. Unicorn Overlord : 45h pour finir l'histoire, environ 60h pour décrocher le Platine.

Bande-annonce en anglais

Source : PlayStation