Alors que les abonnés ont pu récupérer leur trio de jeux gratuits du PS Plus Essential, il est déjà l’heure de se tourner vers les sorties potentielles des formules Extra et Premium du mois à venir.

Que ce soit dans le monde de la SVOD ou du jeu vidéo, tous les services d’abonnement ont leurs petites routines. Pour le PS Plus, cela se passe en deux temps depuis quelques années. D’abord, l’ensemble des abonnés peut récupérer un trio de jeux gratuits, conservés aussi longtemps que leur abonnement perdurera. Par exemple, ce mois-ci, ils peuvent mettre la main sur l’excellent Jusant de Don’t Nod, The King of Fighters 15 et l’infernal Diablo 4… du moins si le PS Store vous laisse bien l’ajouter à votre bibliothèque. Ensuite, ceux qui ont opté pour le PS Plus Extra et Premium sont gratifiés d’une dizaine de jeux supplémentaires.

Des ajouts au catalogue, qui sont toujours contrebalancés par une vague de départs plus ou moins conséquente, systématiquement annoncée en amont pour laisser le temps aux joueurs de les essayer, voire les terminer. Les sortants du mois sont donc annoncés depuis quelques semaines maintenant, mais, c’est une habitude maintenant, on connaît par avance une partie de la liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium d’août 2025.

Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en août 2025

Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous connaissez la chanson par cœur désormais. Parce que le PS Plus Extra suit un schéma régulier, il est possible de deviner en avance une partie des jeux qui quitteront le service le mois suivant. On le sait, Sony négocie des deals avec ses partenaires afin qu’ils ajoutent leurs jeux à son catalogue. Des contrats qui durent généralement 6 mois, un ou deux ans. En suivant donc ce cycle, on peut déjà dresser une liste potentielle des sorties du PS Plus Extra et Premium d’août 2025. Attention, cela ne signifie pas pour autant que c’est une garantie, mais uniquement qu’il y a une forte probabilité que les noms de la liste ci-dessous soient supprimés du service à compter du 19 août 2025 aux alentours de 11h.

Parmi eux, des titres de gros calibre dont l’incontournable The Witcher 3 Wild Hunt, Star Wars Jedi Survivor ou encore l’intégralité des jeux de la saga Sword Art Online. Ça pourrait aussi faire mal du côté de la scène indépendante puisque l’excellent Cult of the Lamb pourrait également être impacté. Voici donc sans plus attendre la liste potentielle des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium d’août 2025 :

Les sorties potentielles du PlayStation Plus Extra d'août 2025

Cult of the Lamb

Cursed to Golf

Dreams

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

PJ Masks: Heroes of the Night

Ride 5

Source of Madness

Star Wars Jedi Survivor

Sword Art Online: Alicization Lycoris

SAO : Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

SAO : Last Recollection

Sword Art Online: Lost Song(Premium)

The Witcher 3: Wild Hunt

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Vacation Simulator(VR2)(Premium)

Watch Dogs 2

Wild Hearts

Les sorties confirmées du PS Plus Extra de juillet 2025