Comme tous les mois, Sony fera le ménage dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. Voici la liste des jeux qui seront impactés en août 2025.

Retour à la normale pour le PS Plus. Ce mois de juillet était en effet assez particulier : PlayStation célébrait le quinzième anniversaire de son service d’abonnement. Le constructeur japonais n’a donc pas fait les choses à moitié pour marquer le coup, et l’ensemble des membres ont été gâtés, quelle que soit la formule souscrite. Diablo 4 ou encore Cyberpunk 2077 sont autant de jeux offerts ou qui ont rejoint le catalogue du service. Les festivités terminées, Sony retourne à son calendrier habituel et vous savez ce que ça veut dire depuis le temps. La liste officielle des sorties du PS Plus Extra d'août 2025 est déjà connue.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra d'août 2025

C’est une routine que l’on connaît par cœur depuis le temps. Chaque milieu de mois, Sony complète les catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium avec une dizaine de nouveaux titres. Mais c’est systématique avec les services d’abonnements, ces nouvelles arrivées sont systématiquement contrebalancées par une salve de départs. Sony communique suffisamment en amont pour laisser aux joueurs le temps nécessaire pour essayer ou terminer certains des titres avant qu’ils ne quittent le PS Plus. Et du temps il en faudra pour les retardataires qui n’auraient pas encore exploré le monde ouvert généreux et l’histoire captivante de The Witcher 3, tête d’affiche des sorties du PS Plus Extra d’août 2025 aux côtés de Star Wars Jedi Survivor. En voici la liste complète :

The Witcher 3: Wild Hunt

Star Wars Jedi: Survivor

Wild Hearts

UFC 5

TopSpin 2K25

Ride 5

Sword Art Online: Last Recollection

SAO: Alycization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

SAO Hollow Realization

Sword Art Online: Lost Song

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Bugsnax

Vacation Simulator

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

L’horloge tourne donc, puisque tous les jeux de la liste des malheureux sortants quitteront le service le 19 août 2025 aux alentours de 11h, heure française. Comme toujours, nous vous avons dressé la liste du temps nécessaire pour juste terminer leur histoire ou leur campagne, ou, pour les plus acharnés, pour platiner une ou plusieurs sorties du PS Plus Extra d’août 2025 :