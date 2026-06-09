Dans quelques jours, Sony dévoilera les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de juin 2026. Le constructeur avait cependant déjà confirmé l’identité du classique, réservé aux membres de la formule la plus élevée, ainsi que celle de plusieurs titres attendus dans les mois à venir. Dans le cadre de son State of Play de juin 2026, le constructeur a en effet offert un aperçu des prochaines nouveautés du catalogue, dont Onimusha Dawn of Dreams, classique de la PS2 qui rejoindra le service en août 2026. Mais le Summer Game Fest 2026 a également permis de découvrir plus amplement le premier jeu déjà confirmé du PS Plus Extra de septembre 2026.

Le premier jeu du PS Plus Extra de septembre 2026 se dévoile

Alors que septembre 2026 s’annonce déjà comme l’un des mois les plus chargés de l’année pour les joueurs, Sony a pris un peu d’avance sur son calendrier habituel en dévoilant le premier jeu qui rejoindra le catalogue du PS Plus Extra en septembre : RuneScape Dragonwilds. La licence de fantasy culte pour toute une communauté fera en effet ses débuts sur l’écosystème PlayStation avec une disponibilité dès son lancement en 1.0 dans le service. Développé par Jagex, ce spin-off orienté survie et crafting en monde ouvert quittera en effet son accès anticipé le 15 septembre prochain, date à laquelle il rejoindra donc le PS Plus Extra et Premium.

Ce passage en version 1.0 s’accompagnera d’une mise à jour majeure baptisée Scorned Wilderness. Les joueurs PlayStation profiteront également de tout le contenu publié à ce jour, y compris l’extension « Umbral Sands » prévue pour la fin de l'été. De quoi découvrir dans les meilleures conditions cette relecture de la licence, qui troque la formule MMO historique pour une expérience de survie coopérative pouvant réunir jusqu’à quatre joueurs sur le continent d’Ashenfall, alors que le réveil des dragons menace l’équilibre du monde. Récolte de ressources, construction de bases, affrontements contre un bestiaire varié allant des Chevaliers Noirs aux Zogres et autres créatures peu fréquentables… Les membres du PS Plus Extra qui voudront échapper au torrent de sorties pour épargner leur portefeuille et/ou ceux en quête d’une aventure coopérative devraient trouver chaussure à leur pied.

Bande-annonce en anglais

Les jeux PlayStation Plus Extra et Premium confirmés