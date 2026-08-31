Les abonné au PS Plus Extra et Premium vont prochainement pouvoir profiter de nouveaux jeux à la demande. La première nouveauté de septembre a déjà été officialisée.

Le même de sa sortie, le futur RPG RuneScape Dragonwilds rejoindra officiellement le catalogue à la demande du PS Plus Extra, également accessible avec l'abonnement Premium. Ce sera la première foi que la licence sera accessible via l'abonnement PlayStation. Des heures et des heures de jeux dans le monde d'Ashenfall vous attendront dès le mois de septembre 2026.

RuneScape Dragonwilds bientôt dispo dans le PS Plus Extra et Premium

Petit souvenir du Summer Game Fest 2026, à l'occasion duquel le studio Jagex avait présenté un nouveau trailer pour RuneScape Dragonwilds. Le MMORPG va non seulement se faire une place sur console après une bonne période d'accès anticipé sur PC, mais aussi se laisser approcher sans surcoût dans votre abonnement PS Plus Extra et Premium dès sa sortie.

Dans deux semaines, RuneScape Dragonwilds embarquera les abonnés PS Plus Extra et Premium dans une nouvelle aventure sur le continent oublié d'Ashenfall, où les dragons se sont réveillés. Mêlant survie et coop, le RPG vous invitera à récolter des ressources et améliorer vos compétences pour explorer le vaste univers qui vont tend les bras. Percez ses secrets et faites équipes pour repousser la menace qui plane.

Déjà testé par le public en accès anticipé, RuneScape Dragonwilds est la promesse de dizaines, voire de centaines d'heures de jeu. Cet épisode promet en plus un paquet de nouveautés, que ce soit pour l'univers en lui-même, mais aussi pour les joueurs qui arriveraient pour la version 1.0 et, donc, le PS Plus Extra et Premium :

D'anciennes régions préservées et de nouvelles annoncées avec leur propre boss

Système de compétence repensé

Ajouts pour les système de combat

Suite (et fin) de l'arc narratif entamé pendant l'early access

Temps fort de cet automne, RuneScape Dragonwilds sera donc disponible day one dans le PS Plus Extra et Premium. Le studio Jagex vous donne ainsi rendez-vous dans deux semaines pour découvrir sa nouvelle production. Voici la date de sortie :

Date d'ajout aux jeux à la demande : 15 septembre 2026

: 15 septembre 2026 Palier d'abonnement minimal : PS Plus Extra

: PS Plus Extra Également disponible via le PlayStation Plus Premium