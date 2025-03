Si elle a été discrète comme tout, certains abonnés au PS Plus Extra et Premium ont récemment eu une mauvaise surprise. Mais après plusieurs semaines d’absence, un bon jeu du catalogue est enfin de retour, et dans sa meilleure version.

Les heures sont comptées avant que Sony ne dévoile les prochaines nouveautés qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en mars 2025. Après un mois précédent placé sous l’arrivée d’une sortie day one surprise, Lost Records Bloom & Rage, les abonnés espèrent un line-up assez fort. Entre chaque annonce en revanche, il arrive que les membres du service rencontrent quelques désagréments. Il n’est en effet pas rare que certains titres disparaissent subitement du catalogue sans prévenir, alors que la coutume veut que Sony communique en amont sur les sorties du PS Plus Extra et Premium pour laisser le temps aux joueuses et joueurs de les essayer, voire des les platiner pour les plus courageux. Pas de panique, tout revient à point qui sait attendre.

Un très bon jeu de retour dans le PS Plus Extra

Depuis quelques semaines, certains abonnés déplorent le départ soudain d’un titre apprécié du catalogue d’Annapurna Interactive. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, mais c’était cette fois au tour de Sayonara Wild Hearts de s'éclipser du PS Plus Extra et Premium sans crier gare et sans explication ni de Sony, ni de son éditeur. La théorie voulait que ce soit simplement une erreur du PS Store due à l’arrivée surprise du jeu sur PS5 lors de la dernière conférence d’Annapurna Interactive. Il arrive en effet que la sortie d’une nouvelle version soit synonyme d’un nouveau code interne entraînant parfois quelques complications. Ça n'a pas loupé. Sayonara Wild Hearts est de retour dans le PS Plus Extra et Premium et avec une petite surprise : la version PS5 a été ajoutée.

La bonne nouvelle pour les chasseurs de trophées, c’est que ce portage comprend une liste de trophées à part et donc la possibilité d’avoir un nouveau Platine pas trop difficile. Comptez en effet au maximum une dizaine d’heures si vous n’êtes pas trop à l’aise avec le gameplay pour décrocher le Saint Graal. Pour mémoire, Sayonara Wild Hearts est un savoureux mélange entre jeu d’arcade et de rythme se présentant en une vingtaine de niveaux puisant dans différents genres de gameplay. Un titre franchement sympathique, frénétique et avec des mécaniques de scoring efficaces. Un très bon jeu à (re)découvrir avec le PS Plus Extra et Premium, et pour de bon cette fois.

Source: PS Store