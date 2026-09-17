Avec l'un des derniers arrivages très attendus de son catalogue, le palier PS Plus Extra a marqué une grande première pour le service d'abonnement de PlayStation.

Ce 15 septembre 2026, le PS Plus a dévoilé les nouveaux jeux venant garnir ses paliers Extra & Premium, avec plusieurs pépites comme Ball x Pit, Date Everything, Dungeons of Hinterberg ou encore Ninja Gaiden Ragebound côté Extra (et par extension Premium), et Metro Redux exclusivement côté Premium. Mais la partie Extra a également marqué une grande première pour PlayStation en accueillant dès sa sortie un nouveau titre particulièrement attendu : le jeu de survie fantastique RuneScape Dragonwilds, tout premier de la licence à venir sur une console de Sony, sorti justement le 15 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

RuneScape Dragonwilds disponible Day One sur le PS Plus Extra & Premium, une première pour PlayStation

Après une longue phase d'accès anticipé uniquement sur PC via Steam, RuneScape Dragonwilds a donc fait l'objet d'un grand déploiement dans sa version 1.0 ce 15 septembre 2026 sur l'ensemble des plateformes modernes, mais également sur les services d'abonnement PS Plus Extra & Premium et le Xbox Game Pass. Le service de PlayStation accueille donc dès sa sortie dans son catalogue un nouveau jeu particulièrement attendu, et qui plus est le tout premier de la licence sur PlayStation.

Pour rappel, RuneScape Dragonwilds, disponible donc dès aujourd'hui notamment sur le PS Plus Extra & Premium, est un jeu coopératif jusqu'à trois mélangeant RPG et survie, à l'instar du très populaire Valheim, dans l'univers fantasy très populaire de RuneScape, qui s'invite par ailleurs pour la première fois sur PlayStation. Il faudra donc non seulement construire des colonies pour rendre le monde d'Ashenfall vivable pour les joueurs, mais aussi développer son personnage via des compétences et sorts.

Il est par ailleurs assez peu fréquent que des jeux arrivent dès le jour de leur sortie sur le service PS Plus, contrairement au Xbox Game Pass pour les abonnés au PC Game Pass ou au palier Ultimate, et RuneScape Dragonwilds marque donc une double bonne nouvelle pour les abonnés au service d'abonnement de PlayStation. Les aventuriers en herbe peuvent donc dès maintenant lancer une partie jusqu'à 3 pour commencer à conquérir le monde fantastique d'Ashenfall sur PS5 via le PS Plus Extra & Premium, entre autres possibilités.

Quelles nouveautés attendre de la version 1.0 de RuneScape Dragonwilds ?

Déjà testé par le public en accès anticipé, RuneScape Dragonwilds est la promesse de dizaines, voire de centaines d'heures de jeu. Cet épisode promet en plus un paquet de nouveautés, que ce soit pour l'univers en lui-même, mais aussi pour les joueurs qui arriveraient pour la version 1.0 et, donc, les abonnés au PS Plus Extra et Premium :

D'anciennes régions préservées et de nouvelles annoncées avec leur propre boss

Système de compétence repensé

Ajouts pour les système de combat

Suite (et fin) de l'arc narratif entamé pendant l'accès anticipé

Source : PlayStation