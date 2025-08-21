Les abonnés au PS Plus Extra et Premium vont être ravis de découvrir une nouvelle surprise apparue sans prévenir dans le catalogue de jeux à la demande.

Les nouveautés du PS Plus Extra, également accessible via l'abonnement Premium, sont arrivées mardi dernier. Cependant, il arrive que des jeux se rendent disponibles de manière inopinée. C'est le cas avec un nouveau titre inattendu, shadowdroppé pas plus tard qu'hier par son éditeur et qui a intégré day one le service à la demande de Sony sur PS5.

Le PS Plus fait une très belle prise

Ce mois-ci, le catalogue à la demande du PS Plus Extra a encore misé tant sur des grosses licences que de l'indépendant. Justement, le tout nouveau jeu à l'avoir rejoint pas plus tard qu'hier est au croisement de ces deux mondes. Il s'agit à la fois d'un titre développé par une équipe phare de la scène indé française, soutenue par un très gros éditeur et tiré d'une licence véritablement culte. Ce jeu, c'est The Rogue Prince of Persia.

Comptant parmi les derniers Prince of Persia, The Rogue offre un vent de fraîcheur à la licence. Conçu par les équipes d'Evil Empire, à qui on doit l'excellent Dead Cells, il témoigne de leur expérience en matière de roguelike et de plateformer. Dans une esthétique cartoon qui pourrait donner lieu à une belle bande dessinée, il s'inscrit dans la même dynamique que The Lost Crown, autre itération récente de la saga, en revenant aux racines de celle-ci. C'est donc une belle pépite qui rejoint le PS Plus.

La nouvelle est tombée hier, dans la surprise totale. L'éditeur, Ubisoft Entertainment, a opté pour la scène du premier Xbox Broadcast en cette semaine de Gamescom 2025. Après avoir teasé l'arrivée de The Rogue Prince of Persia sur console après une longue période d'early access exclusivement sur PC, le mercredi 20 août 2025 aura donc été le jour de la sortie ! Qui plus est, cette entrée dans le PS Plus Extra/Premium devrait offrir un bon coup de projecteur à cet opus encore méconnu du grand public.