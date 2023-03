Comme chaque mois, peu après les jeux offerts sans frais supplémentaires à tous les abonnés au PS Plus Essential ou supérieur, Sony met à jour ses catalogues PS Plus Extra et Premium. Une fois encore il n’hésite pas à sortir l’artillerie lourde et pour cette fin mars 2023, le constructeur n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. On a le droit à un total de 17 nouveaux jeux pour accompagner les trois jeux du PS Plus Essential sortis quelques jours plus tôt. Dont une toute nouvelle sortie exclusive sur consoles PlayStation et trois jeux classiques.

Une sortie day one et 13 jeux dans le catalogue Extra

Parmi eux, on relèvera surtout Tchia, petite pépite indé française qui, malgré ses quelques défauts, est un véritable bol d’air frais très dépaysant.

À côté de ce petit jeu, on retrouvera d’autres titres qui ont quant à eux déjà fait les beaux jours de millions de joueurs PS4 et PS5 comme Uncharted : The Legacy Of Thieves Collection, Street Fighter 5 Champion Edition, Dragon Ball Z Kakarot ou encore Life is Strange 2 et Life is Strange True Colors. Ubisoft est lui aussi très présent et nous offre deux de ses plus récents jeux. L’open world Immortal Fenyx Rising et Rainbow Six Extraction.

Les fans de Final Fantasy pourront aussi jeter leur dévolu sur le trop méconnu Final Fantasy Type-0 HD, remaster d’un titre autrefois inédit chez nous. Enfin, la scène indépendante sera aussi représentée par plusieurs jeux. Outre Tchia cité plus tôt, les catalogues PS Plus Extra & Premium accueilleront donc le petit RPG Haven et Untitled Goose Game

Les jeux du PS Plus Extra de mars 2023

Les jeux listés ci-dessous seront bien entendu à retrouver dans votre catalogue PS Plus Extra, sans coûts supplémentaires. Il faudra cependant veiller à bien être abonné au service Extra ou Premium pour pouvoir en profiter. Vous pourrez également y retrouver les jeux du mois de février 2023. D’autres titres quant à eux quitteront le programme dès aujourd’hui.

Tchia

Uncharted: The Legacy Of Thieves Collection

Ghostwire Tokyo

Immortals Fenyx Rising

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Life Is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Tous les jeux PS Plus Premium de mars 2023

Outre les titres du PS Plus Extra, Sony met également en ligne plusieurs jeux classiques issus de ses anciennes consoles. Pour ce mois de mars 2023 la PS1 est une nouvelle fois à l’honneur avec deux titres très populaires de l’époque. On notera aussi l’arrivée très attendue de Syphon Filter : Dark Mirror, l’épisode PSP de la licence culte qui avait d'ailleurs fait l'objet de nombreuses rumeurs. Les opus PS1 sont quant à eux d’ores et déjà disponible.

Ridge Racer Type 4 | PS1

| PS1 Ape Academy 2 | PS1

| PS1 Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Bon, et à quand les Tomb Raider de 1 à 5 et Dino Crisis ?