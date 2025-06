Alors que les abonnés commencent tout juste à découvrir les nouveautés du mois, on connaît déjà les prochains jeux sur le départ du PS Plus Extra et Premium.

Comme chaque mois, le catalogue PS Plus Extra et Premium va connaître quelques départs. Et si la sélection du mois de mai avait été particulièrement chargée en retraits, celle de juillet s’annonce, heureusement, plus légère. Quelques titres notables sont tout de même concernés, et il ne vous reste plus que quelques semaines pour en profiter.

Les départs du PS Plus Extra de juillet 2025

La première salve de jeux concernés vient tout juste d’être dévoilée via le PlayStation Store japonais et asiatique, souvent en avance sur les autres régions. Comme d’habitude, cette liste devrait s’appliquer également à l’Europe, au Royaume-Uni et à l’Amérique du Nord. Parmi les jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium à la mi-juillet (le 15), on retrouve :

Même si la liste PS Plus reste modeste comparée aux vagues de suppressions précédentes, plusieurs titres importants s’en vont, en particulier pour les amateurs d’action, de RPG ou de réalité virtuelle. Mount and Blade 2, notamment, est une sacrée pépite.

Combien de temps pour les finir et les platiner ?

Le temps est compté pour ces jeux qui s’apprêtent à quitter le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Que vous vouliez simplement boucler l’aventure principale ou viser le fameux trophée Platine, on est là pour vous aider à vous organiser. Comme d’habitude, on vous a préparé un récap’ du temps qu’il vous faudra pour terminer chaque titre ou en venir à bout à 100 %. Il va falloir se dépêcher sur le PS Plus...

Remnant 2

Histoire principale : environ 20–25 h

Platine : 40–80 h (selon l’exploration et le loot)

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Histoire : 15–20 h

Platine : 40–50 h

Dying Light 2: Stay Human

Histoire : 20–30 h

Platine : 80–140 h (incluant quêtes secondaires et collectibles)

Job Simulator

Mission complète : 3–4 h

Platine : moins de 6 h

Mount & Blade 2: Bannerlord

Histoire : 35–40 h (voire plus avec exploration)

Platine : plus de 100 h (jeu monde ouvert avec nombreux défis) + modding infini

Vampire: The Masquerade – Swansong

Histoire : 10–20 h (varie selon le style de jeu)

Platine : entre 20 et 40 h (plus rapide avec guide, plus long sans)

Source : PS Plus