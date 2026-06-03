A l’occasion du State of Play de juin 2026, en marge du Summer Game Fest, Sony a livré un aperçu de ce qui attend les membres du PS Plus Extra et Premium prochainement.

Le State of Play de juin 2026 aura surtout marqué les esprits par sa déferlante d’annonces attendues de longue date. Entre Marvel’s Wolverine, le remake de Tomb Raider, Until Dawn 2, Silent Hill Townfall ou encore le spin-off de God of War venu conclure en apothéose la conférence, Sony s’est offert un show digne d’un préambule au Summer Game Fest. Comme souvent, le constructeur japonais a également pris le temps d’évoquer quelques-unes des prochaines nouveautés du PS Plus, et plus particulièrement l'Extra et le Premium. Entre classiques et licences adorées, voici ce qui attend les membres lors des prochains mois.

Un nouveau jeu confirmé pour le PS Plus Extra

Ce sont ainsi quatre nouveaux jeux qui rejoindront le catalogue au fil des prochains mois. Seul un titre à venir a été confirmé pour les membres du PS Plus Extra, et il signera l’arrivée d’une licence chérie sur PC, jusqu’alors restée étrangère à l’écosystème PlayStation. RuneScape: Dragonwilds arrivera sur PS5 en automne 2026, avec une disponibilité day one via le PS Plus Extra. Dans la droite lignée de Valheim et consorts, le jeu transpose l’univers du célèbre MMO dans un jeu de survie coopératif, où jusqu’à quatre aventuriers explorent le continent oublié d’Ashenfall. Un titre qui a déjà fait ses preuves sur PC et a récolté des centaines d’avis positifs, malgré son statut d’accès anticipé.

RuneScape: Dragonwilds : automne 2026

Bande-annonce en anglais

Les nouveaux jeux confirmés pour le PlayStation Plus Premium

C’est en revanche le PS Plus Premium, formule la plus importante, qui a eu le droit aux honneurs. Depuis de longs mois, Sony a légèrement revu son offre en ne proposant désormais plus qu’un seul classique mensuel, pouvant être issu des ères de la PS1, PS2, PSP et PS3. Ce sont donc les trois jeux PS Plus Premium de l’été qui ont été annoncés, à savoir :

Gitaroo Man (juin 2026) : jeu de rythme culte et déjanté mêlant affrontements musicaux, direction artistique atypique et bande-son mémorable. Sorti en 2006 sur PSP.

: jeu de rythme culte et déjanté mêlant affrontements musicaux, direction artistique atypique et bande-son mémorable. Sorti en 2006 sur PSP. Psi-Ops The Mindgate Conspiracy (juillet 2026) : jeu d'action à la troisième personne centré sur des pouvoirs psychiques spectaculaires, notamment la télékinésie, le contrôle mental et la destruction environnementale. Sorti sur PS2 en 2004.

: jeu d'action à la troisième personne centré sur des pouvoirs psychiques spectaculaires, notamment la télékinésie, le contrôle mental et la destruction environnementale. Sorti sur PS2 en 2004. Onimusha Dawn of Dreams (août 2026) : épisode le plus ambitieux de la saga de Capcom à l’époque, combinant action au sabre, parfait pour se mettre en bouche avant l’arrivée du nouvel épisode. Sorti sur PS2 en 2006.

Source : PlayStation