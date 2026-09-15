Chaque mois de nouveaux jeux rejoignent le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Les abonnés peuvent ainsi profiter de nombreuses nouveautés en plus d'autres avantages comme les jeux PS Plus Essential ou encore les contenus gratuits offerts chaque semaine. Ce 15 septembre 2026, ce sont près de 8 nouveaux jeux qui s'ajoutent à la collection, dont de vraies pépites indé comme l'addictif Ball x Pit ou le très surprenant Date Everything!. On notera également l'un des meilleurs jeux de la licence Sniper Elite et le dernier titre du créateur de Silent Hill.

Les jeux du PS Plus de septembre 2026

Il n'y a pas de gigantesque blockbuster en septembre 2026 dans les jeux du PS Plus Extra, mais cette nouvelle fournée est tout de même très qualitative. Les plus gros jeux sont Sniper Elite Resistance, shooter d'action et d'infiltration qui se déroule en France durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que Slitterhead, jeu d'horreur et d'action du papa de Silent Hill. Un jeu atypique à la proposition audacieuse, mais qui a grandement divisé à sa sortie mine de rien.

Mais s'il y a bien deux titres à retenir de cette sélection du PS Plus Extra, c'est bien Ball x Pit et Date Everything!. Le premier est un jeu extrêmement addictif qui mélange roguelite, casse-brique et même un peu de construction de base. Avec sa boucle de gameplay accessible au goût prononcé de reviens-y, il est très difficile de lâcher la manette. Le second est un jeu de drague hilarant dans lequel il est possible de conclure avec absolument tout et n'importe quoi : lampe, évier, tiroir, toilette… peu importe. Le monde est vivant et tout a du charme.

La liste complète des jeux du PS Plus Extra du 15 septembre 2026

RuneScape: Dragonwilds : jeu de survie et de craft coopératif qui arrive pour la première fois sur PlayStation.

: jeu de survie et de craft coopératif qui arrive pour la première fois sur PlayStation. WWE 2K26 : jeu de simulation de catch avec un roster de plus de 300 lutteurs.

: jeu de simulation de catch avec un roster de plus de 300 lutteurs. Ball x Pit : jeu de casse-briques roguelite mêlé, attention il risque de vous rendre accros.

: jeu de casse-briques roguelite mêlé, attention il risque de vous rendre accros. Date Everything! : jeu de drague où l'on séduit une centaine d'objets de sa maison, oui ça inclut un grille-pain.

: jeu de drague où l'on séduit une centaine d'objets de sa maison, oui ça inclut un grille-pain. Slitterhead : jeu d'action-horreur par le créateur de Silent Hill où l'on possède les corps des passants de Hong Kong.

: jeu d'action-horreur par le créateur de Silent Hill où l'on possède les corps des passants de Hong Kong. Ninja Gaiden: Ragebound : jeu d'action-plateforme 2D nerveux inspiré des épisodes NES, à découvrir avec le PS Plus Extra.

: jeu d'action-plateforme 2D nerveux inspiré des épisodes NES, à découvrir avec le PS Plus Extra. Dungeons of Hinterberg : jeu d'action-RPG cosy mêlant donjons alpins et vie sociale. On vous le recommande chaudement.

: jeu d'action-RPG cosy mêlant donjons alpins et vie sociale. On vous le recommande chaudement. Sniper Elite: Resistance : jeu de tir de précision prenant place cette fois dans la France occupée.

Les jeux du PlayStation Plus Premium de septembre 2026

De son côté, le PS Plus Premium propose quant à lui une pincée de nouveaux jeux. Le premier n'est autre que Metro Redux, FPS post-apocalyptique sorti sur PS4 et Mega Man X Command Mission, un jeu de plateforme de la célèbre licence de Capcom.