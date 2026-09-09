PlayStation a officiellement dévoilé la liste de toutes les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de septembre 2026 et il y en aura pour tous les goûts.

Réglé comme une horloge, PlayStation a ainsi dévoilé les nouveautés qui rejoindront le catalogue du PS Plus Extra et Premium en septembre 2026. L’un d’entre eux était d’ores et déjà connu RuneScape: Dragonwilds, qui marquera les grands débuts de la licence emblématique sur l’écosystème PlayStation. Mais ce mois-ci, Sony proposera une sélection beaucoup plus éclectique qu’à l’accoutumée, notamment avec des jeux cosy, un titre addictif, du sport, des licences cultes et bien plus encore. Voici ce qui vous attend avec le PS Plus Extra et Premium en septembre 2026.

Les jeux PS Plus Extra de septembre 2026

Il n’y a certes pas de grande tête d’affiche contrairement à d'habitude, mais PlayStation est directement allé puiser parmi la scène indépendante. Les abonnés au PS Plus Extra adeptes de la drague pourront ainsi tester leurs compétences en séduction en tentant de draguer tous les objets du quotidien avec Date Everything!. Les amateurs d’expérience cosy pourront se tourner vers Dungeons of Hinterberg, l’ancienne exclusivité Xbox, quand les plus acharnés pourront prendre leur dose de dopamine avec l’excellent Ball x Pit, le jeu qui a rendu accros de nombreux joueurs. Voici sans plus attendre tous les nouveaux jeux du PS Plus Extra en septembre 2026 :

RuneScape: Dragonwilds : jeu de survie et de craft coopératif qui arrive pour la première fois sur PlayStation.

: jeu de survie et de craft coopératif qui arrive pour la première fois sur PlayStation. WWE 2K26 : jeu de simulation de catch avec un roster de plus de 300 lutteurs.

: jeu de simulation de catch avec un roster de plus de 300 lutteurs. Ball x Pit : jeu de casse-briques roguelite mêlé, attention il risque de vous rendre accros.

: jeu de casse-briques roguelite mêlé, attention il risque de vous rendre accros. Date Everything! : jeu de drague où l'on séduit une centaine d'objets de sa maison, oui ça inclut un grille-pain.

: jeu de drague où l'on séduit une centaine d'objets de sa maison, oui ça inclut un grille-pain. Slitterhead : jeu d'action-horreur par le créateur de Silent Hill où l'on possède les corps des passants de Hong Kong.

: jeu d'action-horreur par le créateur de Silent Hill où l'on possède les corps des passants de Hong Kong. Ninja Gaiden: Ragebound : jeu d'action-plateforme 2D nerveux inspiré des épisodes NES, à découvrir avec le PS Plus Extra.

: jeu d'action-plateforme 2D nerveux inspiré des épisodes NES, à découvrir avec le PS Plus Extra. Dungeons of Hinterberg : jeu d'action-RPG cosy mêlant donjons alpins et vie sociale. On vous le recommande chaudement.

: jeu d'action-RPG cosy mêlant donjons alpins et vie sociale. On vous le recommande chaudement. Sniper Elite: Resistance : jeu de tir de précision prenant place cette fois dans la France occupée.

Bande-annonce en anglais

Les jeux PlayStation Plus Premium de septembre 2026

Comme toujours, les membres du PS Plus Extra auront le droit à quelques jeux supplémentaires, qui se comptent toujours sur les doigts de la main. Mega Man X Command Mission arrivera donc bien ce mois-ci, accompagné de Metro Redux, épisode emblématique de la saga.

Mega Man X Command Mission

Metro Redux

Source : PlayStation