Le PS Plus fait enfin le plein pour le mois de septembre. Malgré des départs, le catalogue accueille tout un tas de nouveaux jeux "gratuits" pour ses abonnés.

Nous sommes enfin à la mi-septembre. Cela veut dire que les catalogues de jeux à la demande du PS Plus Extra et Premium s'offrent un petit coup de neuf. De nouveaux titres font leur apparition pour le plus grand plaisir des abonnés. C'est l'occasion de découvrir des productions récentes, certaines issues de licences hyper appréciées, alors n'hésitez pas et rallumez votre console PS4 ou PS5.

Les jeux de septembre 2025 sont dispos dans le PS Plus Extra

Le PS Plus compte bien vous occuper encore un bon moment. Il accueille aujourd'hui sept nouveaux jeux dans son catalogue Extra. Dans le lot, certains noms vont forcément vous parler ! Si la licence est hyper connue, peut-être étiez-vous passé à côté de Persona 5 Tactica, un jeu de stratégie tactique tiré du fameux J-RPG. Dans un autre style, lui aussi ne se présente plus : WWE 2K25, dernière itération du jeu de catch, s'offre à vous dans l'abonnement PlayStation. Enfin, on ne peut pas passer à côté de Fate/Samurai Remnant, le RPG tiré de la saga de visual novels développés par Type-Moon.

Les autres productions qui rejoignent le PS Plus Extra sont moins connues, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne valent pas le détour. Par exemple, le survival horror Conscript a reçu une évaluation « très positive » sur Steam. Ça va encore plus loin avec Crow Country, autre jeu d'horreur, qui atteint une moyenne « extrêmement positive » sur la plateforme de Valve. Si vous êtes plutôt science-fiction, dans ce cas c'est vers The Invicible et son aventure à la recherche d'un équipage perdu qui devrait vous plaire. Pour finir, testez la survie en solo ou en coop avec Green Hell, un titre indé qui vous entraîne au cœur de la jungle amazonienne.

© PlayStation.

Tous les nouveaux jeux du catalogue du Extra pour PS4 et PS5

Conscript | PS5

Crow Country | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

The Invincible | PS5

WWE 2K25 | PS5, PS4

Un classique pour le PS Plus Premium

Une dernière nouveauté attend les abonnés du PS Plus Premium cette fois. Après les leaks, l'annonce a bel et bien confirmé la grande nouvelle pour les fans de la saga : Legacy of Kain Defiance rejoint aujourd'hui le catalogue des classiques. Voilà qui vient renforcer la proposition après l'arrivée de Blood Omen 1 et 2 dans le service !

Toutefois, certains auraient aimé un peu plus de choix pour ces nouveautés de septembre. En effet, la sélection du PS Plus Extra et Premium ne fait pas vraiment l'unanimité, notamment en matière de classiques. Les internautes ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, réclamant davantage de quantité. Reste à savoir s'ils seront entendus...

© Eidos Interactive / Crystal Dynamics.