Le PS Plus a connu quelques remaniements ces dernières années. Décliné désormais sous trois formules il vous donne encore plus d'occasions de profiter des jeux à votre convenance. En plus du traditionnel “Essential” qui donne accès aux services en ligne mais aussi à trois titres gratuits, chaque mois, les paliers “Extra” et “Premium” vous permettent de profiter de catalogues de jeux à la demande récents, voire rétro pour le second. Si vous n'avez encore jamais essayé, alors cette nouvelle promo est pour vous !

Des remises exceptionnelles sur le PS Plus

Depuis que Sony a repensé les services du PlayStation Plus, celui-ci s'est largement enrichi. Les joueurs de longue date connaissent déjà les avantages de la formule Essential, qui correspond à ce qui était pratiqué avant les changements. Dorénavant, vous pouvez compter en plus sur l'Extra et son catalogue de jeux à la demande qui puise dans les dernières sorties ou des titres plutôt récents. Enfin, le PS Plus Premium cumule tous les avantages cités et y ajoutent un catalogue de jeux rétro, ainsi que des essais gratuits de jeux très récents.

PlayStation vient de lancer une nouvelle campagne promotionnelle pour les nouveaux abonnés au PS Plus Extra et Premium. Si vous n'avez encore jamais profité de l'abonnement, alors de belles remises s'offrent à vous, directement depuis le PS Store. Vous avez jusqu'au 24 février 2025 pour en profiter :

PS Plus Extra - 12 mois : 99,99 € (au lieu de 124,99 €, soit 20 % de remise)

(au lieu de 124,99 €, soit 20 % de remise) PS Plus Premium - 12 mois : 99,99 € (au lieu de 151,99 €, soit 34 % de remise)

Avec chacun de ces abonnements, vous pourrez donc profiter des nouveaux jeux offerts mensuellement, à savoir Payday 3, High On Life et Pac-Man World Re-Pac. Dès le 18 février, d'autres titres rejoindront également les jeux à la demande du catalogue Extra et Premium, dont Star Wars Jedi Survivor et Lost Records. Comptez aussi sur une sélection de jeux rétro avec Patapon 3 et Dropship: United Peace Force.

Comment profiter de l'offre promotionnelle du PlayStation Plus avec un code ?

Il est très simple de renflouer votre porte-monnaie PlayStation grâce à un code. Vous avez juste à passer par la section "Utiliser un code" du PS Store, que ce soit depuis votre console, votre PC ou même la PS App de votre mobile. Ainsi, vous ajouterez à votre compte la somme correspondant à votre code. Enfin, sautez sur l'occasion de bénéficier d'un an d'abonnement moins cher au PS Plus Extra ou Premium sur PS4 et PS5 jusqu'au 24 février prochain.