Alors que Sony annoncera la semaine prochaine les nouveaux jeux gratuits PS Plus Essential d’octobre 2026, qui remplaceront le quatuor actuel, composé de Sniper Elite Resistance, Chained Echoes, Wobbly Life et MLB The Show 26. Mais avant de découvrir leur identité, Sony a déjà dévoilé le premier jeu qui rejoindra le catalogue du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026.

Lors du dernier State of Play, PlayStation avait dévoilé une partie des jeux du PlayStation Plus Premium à venir avant la fin de l’année, en plus du premier jeu du PS Plus Extra d’octobre 2026, Mycopunk. Développé initialement depuis les bancs de l’université avant que le studio Pigeons at Play ne soit fondé, le FPS coopératif est d’abord sorti en accès anticipé en juillet 2025 où il avait connu un joli succès d’estime. A l’occasion de sa sortie en 1.0, le 20 octobre 2026, a annoncé Devolver Digital, le jeu de Devolver Digital sera disponible immédiatement dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Vous y incarnez quatre employés de la New Atlas Hazard Crew, tous envoyés sur une lune ravagée par une catastrophe fongique afin de nettoyer les lieux et récolter de précieuses ressources.

Dans les faits, la boucle de gameplay ne devrait pas dépayser les joueurs de Deep Rock Galactic avec son hub orbital, des zones à sélectionner, des missions à enchaîner et des mécaniques d’extraction. Le tout est conjugué à l’humour satirique d’un Helldivers 2 et à une direction artistique en cel-shading qui lorgne volontiers du côté de Borderlands. De son côté, le studio revendique l’influence de Moebius, notamment pour les décors dessinés à la main de ce premier jeu du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026.

Mais la force de Mycopunk c’est surtout son système de personnalisation ultra poussé. Chaque arme dispose d’une grille hexagonale en 7x7 dans laquelle il faut physiquement caser ses modifications, façon Tetris. Et ces modules changent réellement le comportement des armes. Un joyeux foutoir alliant shooter-looter, roguelike et extraction shooter qui cumule déjà plus de 4000 évaluations très positives sur Steam. A découvrir le 20 octobre 2026 dans le cadre du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026.