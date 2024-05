Découvrez les nouvelles entrées aux catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium du mois de mai 2024. Prévoyez vos sessions, de longues heures de jeu vous attendent.

Le services d'abonnement de PlayStation accueille, comme chaque mois, de nouveaux jeux dans ses différents catalogues. Ainsi, c'est une dizaine de jeux en plus qui sont accessibles dès aujourd'hui, mardi 21 mai, pour les abonnés du PS Plus Extra et Premium. Et autant vous dire qu'en plus d'y en a pour tous les goûts, de grosses licences sont au rendez-vous !

Les jeux PS Plus Extra de mai 2024 disponibles sur PS5 et PS4

Ce mois-ci, les nouvelles entrées dans le catalogue du PS Plus Extra (également accessible aux abonnés Premium) ont de quoi faire plaisir ! De longues heures de jeux vous attendent avec deux open world cultes : Red Dead Redemption 2 et Watch Dogs, premier du nom. Ajoutez à cela des sessions de simulation et de gestion avec le dernier The Settllers, Stranded et une nouvelle extension pour Les Sims 4.

Les plus jeunes pourront en outre profiter d'un jeu LEGO captivant ou découvrir les joies de l'aventure et du RPG avec les deux premiers volets de Cat Quest, avant l'arrivée du troisième opus. Leurs aînés sont, quant à eux, invités à coopérer pour des braquages hauts en couleur dans Crime Boss et dans Deceive Inc. Bien sûr, en dehors de ces deux derniers titres exclusivement sortis sur la dernière console de Sony, tous les autres jeux sont compatibles PS4 et PS5.

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

Les Sims 4 Vie citadine | PS4 (DLC, jeu de base disponible en free-to-play)

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs | PS4

Les jeux PlayStation Plus Premium de mai 2024

Côté PS+ Premium, le catalogue des classiques accueille trois nouveaux jeux. Là aussi, la sélection est hétéroclite, afin que chacun y trouve son compte. Il y a d'abord du sport de glisse avec 2Xtreme, ancêtre spirituel de Riders Republic. Dans un tout autre style, G-Police propose des combats motorisés dans un monde futuriste, tandis que Worms Pinball transpose l'humour de nos vers de terre préférés dans une simulation de flipper.

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Voilà qui devrait vous occuper un bon moment ! Malheureusement, est-ce suffisant pour soulager des grosses sorties du catalogue ce mois-ci... Pour rappel, Horizon Zero Dawn, plusieurs Final Fantasy ou encore l'indé qui a fait sensation, The Artful Escape, quittent le PlayStation Plus. Certes, la sélection des entrées devrait faire plaisir à certains. Cependant, nous ne pouvons qu'espérer que le catalogue accueillera de quoi palier ces grosses pertes le mois prochain...