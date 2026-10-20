À compter d’aujourd’hui, 9 nouveaux jeux font leur arrivée dans les formules Extra et Premium du PS Plus, avec une grosse exclu PlayStation et des titres adorés des joueurs.

C’est le grand jour pour les abonnés aux formules Extra et Premium du PS Plus. Après les jeux gratuits d’octobre 2026 proposés à l’ensemble des abonnés au service de PlayStation, l’heure est en effet venue pour tous ceux ayant souscrit aux offres supérieures de ce dernier de bénéficier d’une nouvelle salve de jeux gratuits, qui rejoignent dès aujourd’hui le catalogue. Et on peut dire que cette fois-ci, la firme ne fait pas les choses à moitié avec de grosses arrivées telles que Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country ou encore Dino Crisis 2.

Les 9 jeux gratuits d’octobre 2026 pour le PS Plus Extra et Premium

Oui, à compter de ce mardi 20 octobre 2026, ce ne sont pas moins de 9 nouveaux jeux qui sont disponibles dans les formules Extra et Premium du PS Plus, tant sur PS5 que PS4 dans certains cas. Car si la dernière console de Sony dispose évidemment d’une série de titres exclusifs, à l’instar de Mafia: The Old Country, Mycopunk, The Midnight Walk ou Monster Energy Supercross 25, l’ancienne console n’est pas en reste non plus avec Horizon Forbidden West, Poppy Playtime: Chapitre 2, Tales of Arise, Dino Crisis 2 et RollerCoaster Tycoon 3.

Pour les abonnés PS Plus Extra et Premium :

Mafia: The Old Country | PS5

Horizon Forbidden West | PS5, PS4

Mycopunk | PS5

Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4

The Midnight Walk | PS5

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5

Pour les abonnés PS Plus Premium uniquement :

Dino Crisis 2 | PS5, PS4

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4

Horizon Forbidden West, l’exclu PlayStation à ne pas manquer

Évidemment, impossible de ne pas souligner l’arrivée d’Horizon Forbidden West dans le catalogue ce mois-ci, aka l’une des exclusivités phares de PlayStation ces dernières années. Suite de l’excellent Horizon Zero Dawn sorti en 2017 sur PS4 – et depuis remastérisé sur PS5, le dernier titre de Guerrilla Games prolonge les aventures d’Aloy encore plus loin en l’emmenant du côté de l’Ouest prohibé, où de nouveaux dangers et défis l’attendent. Il s’agit donc d’une belle occasion pour les abonnés du PS Plus de (re)découvrir ce savoureux action-RPG aux nombreuses qualités.

Ces 8 jeux quittent le catalogue du PS Plus dès aujourd’hui

Pour finir, profitons-en pour rappeler que ces nouvelles arrivées dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium s’accompagnent également d’une série de nouveaux départs, avec des jeux quittant officiellement le service dès aujourd’hui. Cela comprend :

Silent Hill 2 | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Jurassic World Evolution 2 | PS5, PS4

Death Squared | PS4

Rogue Lords | PS4

Gloomhaven | PS5, PS4

Harvest Moon: Light of Hope | PS4

Lake | PS5, PS4

Source : PlayStation