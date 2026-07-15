Malgré l’ambiance morose qui règne chez PlayStation en ce moment, l’heure est venue pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium de découvrir les nouvelles arrivées de juillet 2026.

Les actualités autour de PlayStation ont beau ne pas être très réjouissantes ces dernières semaines, les affaires continuent tout de même pour la compagnie. En effet, alors même que le PS Plus fait actuellement face à une vague de désabonnements en signe de protestation contre l’abandon du format physique dès 2028, la firme japonaise continue d’enrichir son catalogue comme prévu, que ce soit en offrant ses traditionnels jeux mensuels aux abonnés, ou en dévoilant la liste des nouvelles arrivées du PS Plus Extra et Premium pour juillet 2026.

Les jeux PS Plus Extra de juillet 2026

Réglé comme une véritable horloge, c’est donc en ce mercredi après-midi que PlayStation a officiellement levé le voile sur les futures arrivées de son service, qui compte bien faire tout son possible pour colmater la fuite d’abonnés actuellement en cours. Et après de belles arrivées le mois dernier, qui avait notamment été marqué par la présence de titres comme Kingdom Come Deliverance et Final Fantasy 16, le PS Plus Extra sort encore l’artillerie lourde en accueillant sept nouveaux jeux, dont il sera possible de profiter entre aujourd'hui et le 28 juillet prochain. Cela comprend :

Avatar: Frontiers of Pandora | PS5

Rise of the Ronin | PS5

Firefighting Simulator: Ignite | PS5

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4

Dying Light | PS4

Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5

Snow Bros. Wonderland | PS5

Les nouveaux jeux PS Plus Premium de juillet 2026

Comme d’habitude, les abonnés au PS Plus Premium peuvent également bénéficier de deux titres supplémentaires, qui viendront pour leur part continuer d’enrichir la partie rétro du catalogue du service. Cette fois encore, il n’y aura sans doute pas de quoi soulever les foules, mais cela reste toujours bon à prendre pour les détenteurs de cette formule :

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4

Indigo Prophecy | PS5, PS4

Ces jeux quitteront bientôt le catalogue

Pour finir, rappelons enfin qu’en parallèle de ces nouvelles arrivées, le PS Plus Extra et Premium seront également marqués par le départ de 12 jeux, qui ne seront donc plus disponibles à partir du 21 juillet prochain. Si jamais vous souhaitiez les faire ou les finir, ne tardez donc pas trop car passée cette date, vous devrez obligatoirement passer par la case PlayStation Store pour pouvoir le faire. Voici la liste complète :

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Cursed to Golf

Get Even

Hundred Days – Winemaking Simulator

Infinite Minigolf

Onee Chanbara Origin

Risk of Rain 2

Roki

Source of Madness

Space Crew: Legendary Edition

Tropico 6

Pour plus d’infos sur leur durée de vie et le temps nécessaire pour obtenir leur platine, n’hésitez pas à vous référer à l’un de nos précédents articles, où nous vous avons indiqué tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Source : PlayStation Blog