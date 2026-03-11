Réglé comme une montre, Sony a officiellement dévoilé l’intégralité des jeux qui arriveront dans le PlayStation Plus Extra & Premium en mars 2026 et il y a du beau monde.

Ces derniers mois, Sony doit de nouveau composer avec les leaks autour de son service d'abonnement. Notre datamineur national, BilBill-Kun, récidive en dévoilant systématiquement un aperçu de ce qui attend les abonnés pour le mois suivant. Alors qu'une rumeur laissait espérer l'arrivée de deux mastodontes récents du JRPG que sont FF16 et Dragon's Dogma, le leakeur a mis fin à toute spéculation en révélant à l'avance certains jeux qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en mars 2026. Après les rumeurs et les leaks, place désormais à l'officialisation.

Les jeux PS Plus Extra de mars 2026

Faites semblant d'être surpris. Une partie des jeux qui rejoindront le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium la semaine prochaine s'était déjà retrouvée sur la Toile plusieurs heures avant leur annonce officielle. Parmi les nouveautés du mois prochain, on retrouvera malgré tout un ténor du JRPG, l'un des plus influents de la décennie : Persona 5 Royal. Un chef-d'œuvre qui a marqué les esprits collectifs et inspiré de nombreux autres jeux après lui, Clair Obscur Expedition 33 en tête. Autre tête d'affiche du PS Plus Extra de mars 2026, pour une ambiance radicalement différente : Warhammer 40 000: Space Marine 2. Un concentré de brutalité futuriste où l'on broie l'hérésie à grands coups de bolter et de tronçonneuse énergétique, le tout dans un chaos galactique absolument jouissif. Mais comme à son habitude, Sony propose également des productions venues de divers horizons afin de convenir au plus grand nombre de profils. Voici la liste complète des jeux du PS Plus Extra de mars 2026 :

Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5

EA Sports Madden NFL 26 | PS5

Persona 5 Royal | PS5, PS4

Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4

Blasphemous 2 | PS5, PS4

Metal Eden | PS5

Lord of the Rings: Return to Moria | PS5

Astroneer | PS5, PS4

Les jeux sortants du PlayStation Plus Extra en mars 2026

Les abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront découvrir toutes ces nouveautés à compter du 17 mars 2026, un peu avant 11 h. À la même période, Sony poursuivra son ménage de printemps en retirant plusieurs jeux du service. Parmi eux, l'excellent Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, véritable concentré de nostalgie à la sauce beat'em all, que l'on vous recommande chaudement. Voici, sans plus attendre, la liste complète des jeux qui quittent le PS Plus Extra en mars 2026 :

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved (selon les régions)

Paradise Killer (selon les régions)

Circus Electrique (selon les régions)

Redout 2 (selon les régions)

Les jeux PlayStation Plus Premium de mars 2026

Comme toujours, les membres du PS Plus Premium auront le droit à au moins un classique supplémentaire. Une sélection qui a tendance à s’appauvrir au fil des mois et ce sera encore une fois le cas ce mois-ci. Voici donc les nouveautés PS Plus Premium de mars 2026 :

Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4

Source : PS Blog