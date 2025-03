En plus des cadeaux offerts aux abonnés PS Plus, il y a quelques jours à peine, nous pouvions découvrir davantage d’informations sur les titres proposés aux abonnés PS Plus Extra et Premium de mars. Parmi eux, une belle création signée Ubisoft, récemment récompensée aux Pégases, ainsi qu’un jeu de combat sportif particulièrement intense. Cette fois, le jour J est arrivé et tout est désormais disponible.

Les jeux PS Plus Extra de mars 2025 dispos

Comme chaque mois, la nouvelle sélection de jeux PS Plus Extra et Premium débarque ce mardi de mars 2025, aux alentours de 11 heures. Elle promet une belle diversité de genres pour satisfaire tous les joueurs. Les amateurs de combats intenses pourront se lancer dans l’octogone avec UFC 5, tandis que les passionnés d’aventure et de plateformes retrouveront Prince of Persia : The Lost Crown.

Les fans de football et d’anime profiteront de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, tandis que les amateurs de méchas se plongeront dans Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy. Pour une dose de gestion rétro, Arcade Paradise invite à transformer une laverie en salle d’arcade, alors que Bang-On Balls: Chronicles propose une expérience de plateforme originale et déjantée. De leur côté, You Suck at Parking mise sur des défis de stationnement totalement loufoques, et Syberia The World Before transporte les joueurs dans une aventure narrative captivante. Une sélection variée sur le PS Plus qui saura séduire tous les profils !

UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

Les sorties du mois de mars

Qui dit nouvelle fournée de jeux PS Plus Extra dit aussi quelques sacrifices. Plusieurs titres vont en effet quitter le catalogue pour faire place aux nouveautés de mars 2025. Voici la liste complète des jeux qui s’apprêtent à tirer leur révérence sur le service.

Dra gon Ball Z Kakarot

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizarre Adventure — All-Star Battle R

Life is Strange 2

Life is Strange 3 True Colors

Mortal Kombat 11

Monster Energy Supercross 6

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Resident Evil 3

Street Fighter V Champion Edition

Les jeux pour les abonnés Premium de mars 2025

Les abonnés PS Plus Premium auront eux aussi droit à quelques nouveautés. Peu nombreux, ces titres viennent toutefois enrichir le catalogue en douceur. Bonne nouvelle pour les fans de la licence : les jeux Armored Core annoncés par Sony plus tôt cette année arrivent dès maintenant :

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Source : PlayStation.Blog