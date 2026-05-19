Comme tous les mois, les formules Extra et Premium du PS Plus se mettent à jour avec de nouvelles arrivées, et elles sont maintenant disponibles. Voici toutes les nouveautés.

Que ce soit du côté de chez Xbox ou de chez PlayStation, aujourd’hui est assurément une belle journée pour les utilisateurs des services d’abonnement. En effet, tandis que les abonnés au Xbox Game Pass peuvent désormais partir à la découverte des routes du Japon au volant de leurs plus beaux bolides dans Forza Horizon 6, les abonnés au PS Plus, quant à eux, peuvent dès maintenant profiter de l’arrivée d’une ribambelle de nouveaux jeux dans les formules Extra et Premium. Et ce mois-ci, la firme japonaise nous réserve assurément du lourd.

Les jeux PS Plus Extra et Premium de mai 2026 sont arrivés

Tandis que tous les regards sont actuellement rivés sur GTA 6, dont l’actualité des derniers jours aura fait office de véritable ascenseur émotionnel pour les fans, le PS Plus Extra accueille de son côté le dernier hit en date de Rockstar Games : Red Dead Redemption 2. Un jeu qui, pour l’heure, reste uniquement disponible dans sa version PS4, mais pour lequel les joueurs ne perdent pas espoir de voir débarquer une version PS5 un jour. D’ici là, cela reste toutefois une excellente opportunité pour les abonnés au service de PlayStation de (re)plonger dans ce chef d’œuvre.

Mais Red Dead Redemption 2 n’arrive évidemment pas seul. À ses côtés, les abonnés au PS Plus Extra peuvent également retrouver Star Wars Outlaws, titre d’Ubisoft qui ne manque pas de charme pour les fans de la franchise, ou encore The Thaumaturge, un chouette RPG mêlant enquête et combats au tour par tour. Pour les amateurs de Souls-like, des jeux comme Enotria: The Last Song et Flintlock: The Siege of Dawn feront sans doute l’affaire, tandis que les plus nostalgiques peuvent aussi retrouver Les Chevaliers de Baphomet: Reforged dans le PS Plus.

Enfin, pour les joueurs en recherche d’une aventure plutôt sombre et horrifique, Bramble: The Mountain King s'impose comme le candidat idéal de cette sélection de mai 2026. Côté PS Plus Premium, en revanche, le programme se révèle toujours aussi rachitique avec l’unique arrivée de Time Crisis, un rail shooter de Namco sorti en 1997 sur PS1. Disons que c’est mieux que rien, même si le PS Plus Extra reste définitivement l’offre la plus intéressante du service de PlayStation. Rappelons d'ailleurs que les jeux gratuits du mois, quant à eux, sont toujours récupérables.

Source : PlayStation Blog