PlayStation a officiellement annoncé la dizaine de jeux attendue la semaine prochaine. Voici tous les titres qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en mai 2026.

Sony a sorti le grand jeu pour le trio gratuit du PlayStation Plus Essential de mai 2026. Entre les deux souls-like appréciés, Nine Sols et Wuchang Fallen Feathers, et le mastodonte EA FC 26, les abonnés avaient déjà eu de quoi s’occuper pendant tous ces weekends prolongés. Mais cela n’empêche évidemment pas les nouveautés du PS Plus Extra et Premium d’être attendues au tournant avec une impatience presque métronome. Petit miracle au regard des déconvenues des derniers mois, aucun leak à l’horizon, PlayStation semble donc enfin profiter d’un peu de répit pour communiquer sans mauvaise surprise. Réglé comme une horloge suisse, le constructeur japonais a ainsi dévoilé tous les jeux du PS Plus Extra et Premium de mai 2026.

Les jeux PS Plus Extra de mai 2026

Jour férié à l’horizon ou non, Sony suit scrupuleusement son calendrier de communication. Les abonnés les plus rigoureux le connaissent par cœur, et l’heure est donc venue de découvrir l’ensemble des jeux qui rejoindront les catalogues du PS Plus Extra et Premium en mai 2026.

Star Wars Outlaws | PS5

Red Dead Redemption 2 | PS4

Bramble: The Mountain King | PS5, PS4

The Thaumaturge | PS5

Flintlock: The Siege of Dawn | PS5

Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged | PS5, PS4

Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5

Les sorties PS Extra de mai 2026

L’ensemble de ces nouveautés sera disponible dès le mardi 19 mai 2026 aux alentours de 11h00. Comme toujours, c’est également à cette date que d’autres titres confortablement installés quitteront le catalogue, dont l’excellent Control, ou les deux premiers épisodes de l’anthologie The Dark Pictures, dont le dernier volet, Directive 8020 est désormais disponible. Voici tous les départs du PS Plus Extra en mai 2026 :

Control Ultimate Edition

Mortal Shell + Mortal Shell Enhanced Edition

MotoGP 25

Sand Land

Soul Hackers 2

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Les jeux PlayStation Plus Premium de mai 2026

Comme à l’accoutumée, les abonnés PlayStation Plus Premium bénéficieront de quelques titres supplémentaires, qui se réduisent à peau de chagrin à mesure que les mois défilent. Ce n’est pas tant une surprise, puisque Sony avait déjà officialisé son arrivée il y a un moment. Voici donc le nouveau jeu PS Plus Premium de mai 2026 :

Time Crisis | PS5, PS4

Source : PS Blog