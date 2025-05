Sony a levé le voile sur les jeux gratuits du PS Plus Extra & Premium de mai 2025. Un mois plus important pour les abonnés pour compenser les nombreux départs ?

L’été et sa saison des annonces arrivent très prochainement. Il se murmure que Sony tiendrait une conférence plus ou moins remarquable, qui pourrait être le théâtre de grosses révélations, si tant est que l’éditeur tienne bien un PlayStation Showcase. Une chose est certaine pour l’heure, les membres du PS Plus Extra et Premium pourront découvrir deux jeux dès leur sortie cet été. D’un côté, FBC Firebreak de Remedy (Alan Wake) et Abiotic Factor, tous deux des titres multijoueurs. D’ici là, le service suit sa rotation habituelle.

Les jeux PS Plus Extra de mai 2025

Dès la semaine prochaine, ce sont donc une dizaine de nouvelles productions qui viendront étayer les catalogues des deux offres. Cependant, comme l’année dernière, le mois de mai 2025 aura un goût amer pour les abonnés, qui verront une vingtaine de jeux supprimés du service, dont GTA 5 ou encore Batman Arkham Knight parmi les plus notables. Naturellement, les abonnés s’attendaient à des ajouts plus conséquents ou qualitatifs pour pallier ces départs. Est-ce que ce sera le cas ? Voici les nouveaux jeux du PS Plus Extra de mai 2025 :

Sand Land | PS4, PS5

Soul Hackers 2 | PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5

Battlefield V | PS4

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

Humankind | PS4, PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

Aperçu des jeux PS Plus Extra de mai 2025 ©Sony

Les sorties du PlayStation Plus Extra de mai 2025

Pour rappel, l’ensemble des jeux du PS Plus Extra de mai 2025 seront disponibles dans le catalogue dès le mardi 20 mai 2025 aux alentours de 11h. Comme toujours, ces nouvelles arrivées seront systématiquement compensées par une vague de départs. C’est une habitude désormais, le mois de mai fait plus mal que les autres, avec une vingtaine de jeux qui vont quitter le PlayStation Plus à cette même date. En voici la liste complète :

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

GTA V

Infamous: Second Son

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month

Lego Marvel Super Heroes 2

MotoGP 24

Payday 2: Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance 2

Resistance: Fall of Man

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

The Lego Movie 2 Video game

Sims 4: Island Living

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

Les nouveautés PS Plus Premium de mai 2025

Quid des abonnés au PlayStation Plus Premium ? Ils ne seront évidemment pas en reste. Le mois dernier était assez faiblard aux yeux de beaucoup, qu’en est-il du programme du PS Plus de mai 2025 ? C'est pire, puisqu'il n'y aura qu'un seul jeu, à savoir :

Battle Engine Aquila | PS4, PS5

