Les jeux PS Plus Extra et Premium de février 2023 sont enfin disponibles et il y a du très très bon. Sony a mis les petits plats dans les grands !

Comme chaque mois, la firme fait grandir la liste des jeux PS5 et PS4 disponibles dans ses catalogues PS Plus Extra & Premium. En plus des jeux « gratuits » du PS Plus Essential de février 2023, ce sont maintenant plus d’une dizaine de nouveaux titres qui débarquent pour les abonnés Extra et Premium. Et il y a du très très lourd.

Un mois de février ultra généreux

Pour ce deuxième mois de l’année, Sony lâche les fauves et gonfle son catalogue avec plusieurs gros titres, pour ne pas dire d’énormes jeux d’ailleurs. On note notamment l’arrivée d’un des meilleurs jeux de 2022 qui est également une très grosse exclusivité PlayStation, Horizon Forbidden West. L’open world de Guerrilla rejoint le catalogue du PS Plus Extra quelques mois avant l’arrivée de son DLC Burning Shores. Malin.

Autre franchise qui sera bientôt représentée dans les prochaines semaines par une sortie très attendue, Resident Evil. Alors que Resident Evil 4 Remake sort bientôt, et que Resident Evil Village profitera d'une seconde jeunesse en VR sur le PSVR 2, Sony profite de la tendance pour ajouter l’excellent Resident Evil 7 à son catalogue.

Les fans de multijoueur quant à eux pourront faire équipe avec quelques potes sur deux shooter-looter AAA avec Outriders, le jeu-service de Square Enix qui a eu le droit à un gros DLC l'année dernière, et Borderlands 3, dernier épisode canonique de la franchise. Plus récent encore, c’est The Quarry, le survival horror narratif de Supermassive qui rejoint ses collègues de The Dark Pictures dans le catalogue.

On notera également la présence d’autres gros jeux comme le très bon Scarlet Nexus, Tekken 7 ou encore Ace Combat 7. Oui, il y a du très beau monde, et même quelques jeux plus intimes, mais tout aussi chouettes comme The Forgotten City, un jeu d'enquête passionnant et intelligent, tout droit sorti d'un mod de Skyrim ou encore I am Setsuna, un RPG aux douces notes de poésie.

Tous les jeux du PS Plus Extra de février 2023

Comme d'habitude, tous ces jeux seront à retrouver directement dans votre catalogue PS Plus Extra, sans aucun frais supplémentaires. Il faudra bien entendu avoir un abonnement Extra ou Premium pour en profiter. Vous pourrez également y retrouver les jeux qui ont rejoint le service le mois dernier.

Horizon Forbidden West | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Quarry | PS4, PS5

| PS4, PS5 Outriders | PS4, PS5

| PS4, PS5 Scarlet Nexus | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resident Evil 7: Biohazard | PS4, PS5

| PS4, PS5 Borderlands 3 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tekken 7 | PS4

| PS4 Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

| PS4 Earth Defense Force 5 | PS4

| PS4 Oninaki | PS4

| PS4 Lost Sphear | PS4

| PS4 I am Setsuna | PS4

| PS4 The Forgotten City | PS4, PS5

Tous les jeux PS Plus Premium de février 2023

Outre les titres du PS Plus Extra, Sony met en ligne plusieurs autres jeux, classiques cette fois, dans son catalogue Premium. Ici, on nous chatouille la fibre nostalgique avec de nouveaux jeux de l'ère PS1. Ça ne nous rajeunit pas. On notera enfin la présence d'un nouveau titre PS4 dans ce catalogue classique, Destroy all Humans!, un jeu d'action aussi drôle que jubilatoire.