Dès le 19 juillet, les abonnés au PS Plus Premum et Extra pourront découvrir de nouveaux jeux gratuitement. Voici les ajouts de juillet 2022 et il y a du beau monde dans le lot.

A l’instar du Xbox Game Pass, Sony va désormais rajouter une flopée de jeux au catalogue du PS Plus Extra et Premium. Une partie des jeux de juillet 2022 avait été dévoilée avant l’heure, et on a désormais la liste complète. Une dinguerie ?

La liste des jeux PS Plus Premium & Extra

Ça va être la nouvelle routine désormais. En plus des habituels jeux gratuits mensuels qui arrivent le premier mardi du mois, le catalogue des jeux PS4 et PS5 du PS Plus Premium et Extra va s'agrandir lui aussi avec une fournée de nouveaux titres. La surprise avait été un peu gâchée par les leaks, mais pour son premier ajout officiel pour ces offres, Sony envoie du lourd avec des très grosses licences au programme. On met fin suspense, voici la liste des nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium qui seront disponibles à partir du 19 juillet 2022.