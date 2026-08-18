Les abonnés PS Plus Extra et Premium peuvent dès maintenant retrouver leurs jeux d'août 2026 et il y a du très beau monde avec certains des meilleurs jeux de ces dernières années.

Comme chaque mois, le PS Plus ajoute de nouveaux jeux dans ses différents catalogues. Outre les jeux offerts via le PS Plus Essential, plus d'une dizaine de gros titres débarquent dans la collection Extra et Premium, dont de très grosses licences comme Kingdom Come Deliverance, Metro ou encore Two Point. On vous recommande également vivement de jeter un œil à Hell is Us, une vraie petite pépite à faire absolument. Tous sont désormais disponibles.

Les jeux du PS Plus Extra d'août 2026 sont dispo

Si vous vous rendez dès à présent dans votre catalogue de jeux PS Plus Extra, vous pourrez désormais retrouver l'excellent Kingdom Come Deliverance 2, un RPG médiéval immersif largement salué pour son réalisme et son gameplay. On vous a d'ailleurs concocté quelques petits guides pour vous permettre de gagner rapidement de l'argent ou encore de faciliter vos romances. Le divertissant Dying Light 2 est lui aussi de la partie, le jeu de survie en monde ouvert à découvrir seul ou en coopération a profité de très nombreuses mises à jour depuis sa sortie et propose une aventure haletante et complète désormais.

Notons aussi la présence de Two Point Museum dans le PS Plus Extra ce mois-ci, jeu de gestion déjanté qui ravira assurément les fans du genre, ainsi que Metro Exodus, dernier épisode en date de la licence, idéal pour se préparer à l'arrivée de Metro 2039.

Mais notre coup de cœur de cette sélection du PS Plus Extra c'est certainement Hell is Us que l'on vous recommande chaudement. Un jeu d'action aventure qui se déroule dans un univers SF post-apocalyptique dans lequel on incarne un homme en quête de réponses et qui devra parcourir un vaste monde dévasté pour les trouver. La particularité de Hell is Us réside dans son absence totale d'aide, même pour les énigmes, nous forçant à prendre des notes et à réfléchir par nous-mêmes. Sans compter son univers immersif et passionnant à découvrir, une vraie pépite.

Helldivers 2 | PS5

Kingdom Come: Deliverance II | PS5

Vampire Survivors | PS5, PS4

Hell is Us | PS5

Umamusume Pretty Derby – Party Dash | PS4

Two Point Museum | PS5

Metro Exodus | PS5, PS4

Dying Light 2 | PS5, PS4

Les jeux du PlayStation Plus Premium aussi avec une licence culte

Enfin, les abonnés au PS Plus Premium peuvent dès maintenant (re)découvrir Onimusha Dawn of Dreams, dernier épisode en date de la franchise qui reviendra sur le devant de la scène dès début septembre avec le reboot Onimusha Way of the Sword. Le second est quant à lui Disney's Atlantis the Lost Empire, adaptation du dessin animé éponyme.