Nous sommes le 17 juin 2025 (à l'écriture de cette news), et comme prévu, la nouvelle sélection de jeux PS Plus Extra et Premium est désormais accessible. Après plusieurs semaines bien animées grâce aux Days of Play, Sony reprend son rythme habituel avec une sélection plus classique, et qui pourrait décevoir certains abonnés.

Plein de jeux disponibles pour les abonnés du PS Plus Extra et Premium

Du côté du PS Plus Extra, la mise à jour de juin 2025 ajoute huit nouveaux titres au catalogue, disponibles dès ce 17 juin. En tête d’affiche, FBC: Firebreak, un jeu multijoueur en coopération développé par Remedy, qui se déroule dans l’univers étrange et surnaturel de Control. Ce titre, jouable dès sa sortie, propose des missions dynamiques dans un monde instable, où coordination et gestion des pouvoirs seront clés.

Autre ajout notable du PS Plus Extra : Battlefield 2042, le FPS futuriste d’EA, qui continue de s’enrichir en contenu et reste une référence pour les amateurs de combats à grande échelle. Pour les fans d’horreur, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 promet une nouvelle salve de mini-jeux glaçants en réalité virtuelle (ou non), toujours centrés sur les célèbres animatroniques.

FBC: Firebreak (PS5)

(PS5) Battlefield 2042 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

(PS5) theHunter: Call of the Wild (PS4)

(PS4) We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Train Sim World 5 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Endless Dungeon (PS4, PS5)

Plein de genres différents

Les joueurs en quête de nature pourront quant à eux se tourner vers theHunter: Call of the Wild, un simulateur de chasse en monde ouvert à la direction artistique réaliste. Plus léger sur le PS Plus Extra et Premium, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie fait son retour avec sa formule unique mêlant chaos et humour japonais, dans une version modernisée de ce classique culte. Côté RPG, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, successeur spirituel de Suikoden, mêle graphismes rétro et combats stratégiques avec une galerie de plus de 100 personnages jouables.

Pour les amateurs de simulation ferroviaire du PS Plus, Train Sim World 5 permet d’explorer de nouveaux itinéraires aux commandes de trains fidèlement modélisés. Enfin, Endless Dungeon propose un mélange original de tower defense, d’action en temps réel et de rogue-lite dans un univers de science-fiction coloré. Une sélection assez variée donc, qui tente de satisfaire un large éventail de profils.

Une seule nouveauté pour le PS Plus Premium

Pour les abonnés à la formule PS Plus Premium, le mois de juin 2025 risque de laisser un goût amer. Après un mois de mai déjà assez pauvre, marqué par un unique ajout rétro, la tendance ne s’inverse pas. Cette fois encore, un seul nouveau jeu rejoint le catalogue, et il s’agit d’un classique : Deus Ex: The Conspiracy, la version PS2 du célèbre RPG cyberpunk sortie à l’origine en 2002.

Source : PSBlog